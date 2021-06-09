Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri

Pandemi dönemini evde geçiren birçok kişi bu zamanı değerlendirmek için film ve dizi izliyor. Bu sebeple son dönemde film indirme sitelerine talep oldukça arttı. Sizler için güvenli bir şekilde film indirebileceğiniz siteleri listeledik.

En iyi film indirme siteleri hangileridir?

İntenet üzerinden güvenle ve ücretsiz bir şekilde film indirebileceğiniz birçok intenet sitesi bulunmaktadır. Bu kapsamda film indirebileceğiniz film siteleri şöyle sıralanır:

IMDb TV

popconFlix

Crackle

La Cinema Club

Intenet Archive

Classic Cinema Online

MoviesFoundOnline

Sony LIV

Retrovision

Open Culture

Youtube

IMDb TV üzerinden nasıl film indirilir?

IMDb TV, en güvenli film indirme sitelerinden biridir. Amazon’a bağlı hizmet veren bu site üzerinden film izleyebilir aynı zamanda istediğiniz filmi indirebilirsiniz. Ücretsiz filmlerin yanında televizyon şovları da içeren siteden Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kişiler faydalanabilmektedir. Siteden film indirebilmek için VPN ile bağlanabilirsiniz.

Popconflix üzerinden nasıl film indirilir?

PopconFlix, en iyi film indirme sitelerinden biridir. İçerisinde çok sayıda orijinal film ve içeriğe sahip olan bu site Screen Media Ventıres’a aittir. Ücretsiz olarak film indirebileceğiniz bu sitede istediğiniz zaman giriş yaparak film indirebilirsiniz.

Crackle üzerinden nasıl film indirilir?

Crackler sitesi, en çok tercih edilen film indirme sitelerinden biridir. Sony’e ait olan bu siteye kayıt olduktan sonra ücretsiz olarak film indirebilirsiniz. Ücretsiz üyelikle birçok popüler film ve televizyon şovlarını cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Le Cinema Club üzerinden nasıl film indirilir?

Bu intenet sitesi 2015 yılından beri kullanıcılara hizmet vermektedir. İçerisinde genel olarak kısa filmler yer almaktadır. Kullanıcılar bu sitenin özel ara yüzü ile geçmişte yayınlanan ve nadir bulunan filmlere ulaşabiliyor.

Intenet Archive üzerinden nasıl film indirilir?

Intenet Archive sitesi, dizi, film ve televizyon şovlarının bulunduğu bir sitedir. İçerisinde eski radyo programları dahi bulunur. Nostalji yapmayı seven kişiler bu siteden istedikleri filmi izleyebilir ve cihazına indirebilirler.

Classic Cinema Online üzerinden nasıl film indirilir?

Classic Cine Online üzerinden eski batı filmleri ve korku filmlerini indirebilirsiniz. Geniş bir film arşivi bulunan sitede yüzlerce nostaljik filme ulaşmak mümkündür. Bazı film içeriklerini Youtube üzerinden de izleyicilere sunan site güvenilir şekilde film indirme imkanı sunmaktadır.

Moviesfoundonline üzerinden nasıl film indirilir?

Moviesfoundonline, güvenli bir şekilde film indirebileceğiniz intenet sitelerinden biridir. Film, kısa film ve belgesel kategorileri ile öne çıkan site, büyük bir arşive sahiptir. yeni filmleri de içerisinde barındıran site üzerinden farklı filmlere ulaşmak ve indirmek mümkündür.

Sony LIV üzerinden nasıl film indirilir?

Sony LIV film indirmek için kullanabileceğiniz en iyi sitelerden biridir. Bollywood arşiviyle göz dolduran bu sitede Hindistan yapımı tüm filmleri ücretsiz izlemek ve indirmek mümkün olmaktadır. Siteye üye olarak film indirmek için VPN kullanmanız gerekiyor.

Retrovision üzerinden nasıl film indirilir?

Retrovision intenet sitesi ile kolayca film indirebilirsiniz. Klasik Amerika filmlerinin bulunduğu sitede Retro tarzı film sevenler için birçok seçenek bulunmaktadır. Youtube kanalı üzerinden de farklı filmler yayınlayan sitede, çocuklar için özel yapılmış çok sayıda çizgi filme de ulaşmak mümkündür.

Open Cultere üzerinden nasıl film indirilir?

Open Culture intenet sitesi ile eski kültür ve sanat filmlerine kolayca ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 1ç150 filmin yer aldığı bu sitede hem film izleyebilir hem de indirebilirsiniz.