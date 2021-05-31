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Güray Görkem kimdir? Güray Görkem görev aldığı dizi ve filmler

Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Güray Görkem merak ediliyor. Pek çok kişi, Güray Görkem kimdir? sorusunu araştırıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 03:23
Güray Görkem kimdir? Güray Görkem görev aldığı dizi ve filmler
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Görev aldığı dizi ve film projeleri ile adından söz ettiren Güray Görkem son zamanlarda merak ediliyor. Pek çok kişi Güray Görkem’in kim olduğunu araştırırken aynı zamanda Görkem’in görev aldığı yapımları da araştırıyor. 

Güray Görkem kimdir?

 

18 Mayıs 1976 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Ankaralıdır. Mersin Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Güray Görkem bu zamana kadar pek çok sinema filmi ve dizide görev almıştır. 

Güray Görkem görev aldığı yapımlar

 

2002 – Sırlar Dünyası 
2004 – Türkü Filmi 
2005 – Beşinci Boyut 
2005 – Körfez Ateşi 
2005 – Arka Sokaklar (Sedat) 
2006 – Kurtlar Vadisi Irak 

2007 – Pusat (Suat) 
2007 – Ihlamurlar Altında 
2008 – İpsiz Recep (Yüzbaşı Raif) 
2008 – Sürgün Hayatlar (Tim Komutanı) 
2009 – Sakarya Fırat (Seyfi) 
2012 – Can 
2017 – Diriliş Ertuğrul 


Son Güncelleme: 31.05.2021 03:23
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