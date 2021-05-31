Güray Görkem kimdir? Güray Görkem görev aldığı dizi ve filmler

Görev aldığı dizi ve film projeleri ile adından söz ettiren Güray Görkem son zamanlarda merak ediliyor. Pek çok kişi Güray Görkem’in kim olduğunu araştırırken aynı zamanda Görkem’in görev aldığı yapımları da araştırıyor.
Güray Görkem kimdir?
18 Mayıs 1976 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Ankaralıdır. Mersin Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Güray Görkem bu zamana kadar pek çok sinema filmi ve dizide görev almıştır.
Güray Görkem görev aldığı yapımlar
2002 – Sırlar Dünyası
2004 – Türkü Filmi
2005 – Beşinci Boyut
2005 – Körfez Ateşi
2005 – Arka Sokaklar (Sedat)
2006 – Kurtlar Vadisi Irak
2007 – Ihlamurlar Altında
2008 – İpsiz Recep (Yüzbaşı Raif)
2008 – Sürgün Hayatlar (Tim Komutanı)
2009 – Sakarya Fırat (Seyfi)
2012 – Can
2017 – Diriliş Ertuğrul
Son Güncelleme: 31.05.2021 03:23