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Günlük burç yorumları 9 Mart 2021 Salı

9 Mart 2021 güncel ve özgün günlük burç yorumları sizlerle. Yeni haftaya başlarken salı günü 12 burcu ne bekliyor? İşte 9 Mart Salı günü burç yorumları

08 Mart 2021 Pazartesi 18:13
Günlük burç yorumları 9 Mart 2021 Salı
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Günlük burç yorumları 9 Mart Salı tarihi ile devam ederken özgün ve güncel burçlar haberimizde yer alacak. Koç burcu, Kova burcu, Terazi burcu, Oğlak burcu, Boğa burcu ve daha birçok burç grupları yeni hafta ile hayallerine kavuşabilecek mi? Aşk ve para ilişkileri nasıl ilerleyecek? Enerjileri nasıl işte 12 burcun 9 Mart günlük burç yorumları

Koç burçları ve yükselen koçlar yeni haftaya başlarken, kariyer ve gelecekleri ile ilgili endişe etmeye devam ediyor. İşleri konusunda sonuç almak isteyen koç burçları, endişeden kurtulamadığı için aksilik yaşamaya devam edecek. Endişe probleminiz için uzman tarafından mutlaka destek alınmalı ve sorunların üstesinden gelebilmelisiniz.

Boğa burçları ve yükselen boğalarda bu hafta çocuğu olan burçlar endişe ve şüpheye düşebilir.  Gereksiz şüphe ve endişeye düşmeniz ile birlikte çocuğunuzu bu durumdan etkileyebilirsiniz. Konuyu daha farklı şekilde düşünebilir ve çocuğunuza ona göre davranabilirsiniz.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcunda bu hafta özellikle kendiniz hakkında disiplin sorunları yaşayabilirsiniz. Endişelerin bol olduğu burçlarda bu hafta ikizler burcunda da yer alırken kişisel sorunlarını ve kuruntularınızı diğer aile üyelerine göstermekle beraber onları da bu durumdan etkileyebilirsiniz. Sorunlarınızı görmemezlikten gelmek yerine üstüne gitmeli ve ona göre hareket ederseniz siz ve aileniz için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.  9 Mart tarihi ile ikizler burcu önemli kararlar alabilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler de bu hafta, toplumsal sorumluluk gibi konulardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Çevre ile ilgili konuları görmemezlikten gelebilir ve görev almak istemeye bilirsiniz. İçinize kapanacağınız bu hafta da kafanıza karışmış olabilir ve çaresiz hissedebilirsiniz.

Aslan burcu ve yükselen aslanlar; Grup çalışmalarında verilen görevleri yapamama gibi durumlar olabilir ve bu konudan tepki alabilirsiniz. İşiniz ile ilgili seçici ve kötümser düşüneceğiniz bir haftaya girebilirsiniz.  Başarısız olduğunuzu düşündüğünüz bu dönemde karamsar bir ruh haline girebilirsiniz. Mart ayı tarihi ile itibariyle aslan burçları para sıkıntısı yaşayabilir.

Başak burcu ve yükselen başaklarda bu hafta; ikili ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda gerekli sorumlulukları yerine getirememe konusu olabilir ve bu durumdan partneriz ile ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sorumluluk bilinci olan başaklar bu ay biraz kendilerini çekebilir ve sorumluluk almak isteyebilirsiniz.

Terazi burçları ve yükselen burçlar; bu hafta ile öz değerini sorguladığı bir döneme girecek. Sorumluluklarınız için yavaş bir döneme girmeniz ile birlikte grup çalışmalarında tepkiye sebep olabilir. Sınav veya tez çalışmalarınız da bu dönem için zor olabilir ve yapmak isteyemeyebilirsiniz.  Parasal anlamda düzene gireceğiniz bu ayda emeğinizin karşılığını alabilecek ve pozitif enerjiniz ile etrafa güzellikler saçacaksınız.

Akrep burcu ve yükselen akrepler; bu hafta mali kaynaklarda eşiniz ile alakalı mali durumu hakkında endişelenilir ve olumsuz düşüncelere kapılabilirsiniz. Para kazanmak için mutlaka önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmeli ve ona göre çalışmalar yapmalısınız. Güne başlarken oldukça enerji dolu gözüken akrepler, günü iyi değerlendirecek.

Yay burcu ve yükselen yaylar; Arkadaşlarınızdan gelen baskı ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Sıkıntılı sürecinizde ailenizin size destek olacağı zamanların geleceği gözüküyor. Gereksiz anlaşmazlık doğan ilişkilerinizde grup içinde ki davranışlarınızı dengeli şekilde sürdürmelisiniz.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar; bu hafta dikkatinizi dağıtacak iş sorunlarından kurtulmalı ve hayatınıza ona göre devam etmelisiniz. Kısa aralar vererek kendinizi ödüllendirmeli ve aileniz ile vakit geçirmelisiniz.  Bu süreçte aileniz ile vakit geçirerek mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz.

Kova burcu ve yükselen kovalar; 9 Mart tarihi ile aşk hayatınızda yer alan ve sizi istemeyen biri ile birlikte olmak zorunda kalmayacağınız bir döneme gireceksiniz. Fikir ve düşüncelerinizi açık ve net şekilde ifade edebileceğiniz bu dönemde, sizi rahatsız eden kişileri hayatınızdan çıkarmalısınız. Yolculuk yapacağınız sürelerde dikkatli olmalı ve kazalardan kaçınmalısınız.

Balık burcu ve yükselen balıklarda bu hafta, yeni bir başlangıç noktası oluşturacaksınız ve bu süreçte mutlu olacağınız bir haftaya gireceksiniz. Duygusal olmanız ile birlikte eğer evliyseniz eşiniz ile konuşurken bu hafta biraz daha dikkatli olmanız gereken bir döneme gireceksiniz. 9 Mart tarihi ile balık burçları ailesine karşı olan sorumlulukları artacaktır. Planlandığın gibi gitmediği dönemlerde üzgün olmamalı ve bu süreçte sağlık sorunlarınıza dikkat etmelisiniz.



Son Güncelleme: 08.03.2021 18:13
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