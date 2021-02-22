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Gülümser Bulut olayı nedir, katili bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Tansiyonun sık sık yükseldiği programda Gülümser Bulut Cinayeti aydınlığa kavuşuyor. İzleyiciler Gülümser Bulut cinayetini ve katilini merak ediyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:40
Gülümser Bulut olayı nedir, katili bulundu mu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu programda İzmir’de bir çekyatın altında bohçalanmış bir cesedin araştırılması yapılıyor. 20 yıl sonra ortaya çıkan bu cesedin, cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Tansiyonun sık sık yükseldiği programda Gülümser Bulut Cinayeti aydınlığa kavuşuyor. İzleyiciler Gülümser Bulut cinayetini ve katilini merak ediyor.

Gülümser Bulut Cinayeti

Müge Anlı’da gündeme gelen 2 cinayetten biri olan Gülümser Bulut, geçtiğimiz sene bir çekyatın altında bohçalanmış bir ceset şeklinde bulundu. Bu cinayetle ilgili Yunus Kahraman’ın cinayeti işlediği iddia ediliyor.

Konuyla alakalı Müge Anlı’dan açıklamalar geldi. Anlı, ‘’Bizler Gülümser Bulut’un cinayetindeki 2 cinayeti ve 1 kaybı bulmak için çalışıyoruz. Bu cinayetin dışında 1999 yılında bir cinayet daha işlenmiş. Gerçekten daha önce böyle bir şey görmedim’’ dedi.

Gülümser Bulut Nedir?

 Hatice Ayhan, annesinden tam 3 gün boyunca haber alamayınca hastaneleri aramaya başladı. Hatice Ayhan’ın annesi aynı zamanda Yunus Kahraman’ın da teyzesidir. Bir gün eve geldi ve korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Hatice Ayhan, evde ölü bir fare kokusu aldığını söylemişti. Bu konu çekyattan geliyordu. Çekyata yanaştığında annesinin cansız bedenini bir bohça içerisinde gördü. Ayhan ise günlerdir o çekyatın üzerinde uyuyordu ve annesini fark edememişti. Bu şoktan sonra ben nasıl annemin öldüğü koltukta uyurum diye çığlıklar atmaya başladı.



Son Güncelleme: 22.02.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertGülümser Bulut
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