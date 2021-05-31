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Gülten Kesgin kimdir? Gülten Kesgin kaç yaşındadır?

Birden fazla filmde rol alan Gülten Kesgin, izleyiciler tarafından merak ediliyor. En son Muhteşem Bir Film projesinde yer alan Kesgin hakkındaki bilgileri sizler için derledik. Tüm detaylar haberimizde..

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:50
Gülten Kesgin kimdir? Gülten Kesgin kaç yaşındadır?
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Gülten Kesgin kimdir?

1981 yılında İstanbul’da doğan Kesgin, 40 yaşındadır ve Çankırılıdır. Halkla ilişkiler eğitimi almıştır ve yüksek lisansını yurt dışında satış,pazarlama ve müşteri temsilciliği alanında yapmıştır. Birden fazla ülkede oyunculuk,diksiyon,drama ve animasyon eğitimleri almıştır. Türkiye’de bazı firmalarda satış direktörlüğü ve müşteri temsilciliği yapmıştır. Yeditepe Tiyatro Grubu’na katılmıştır. 

Çeşili tiyatro oyunlarında yer alan Kesgin, toplamda 40 a yakın oyunda yer almıştır. En son Mühteşem Bir Film isimli filmde rol almıştır. Genellikle korku filmlerinde oynayan Kesgin, Siccin,Kabus,Cin Çeşmesi filmlerinde oynamıştır. 

Sanat ile ilgili görüşlerini ‘ Sanat, kurallar etrafındaki kuralsızlıktır, sanatçı en cüretkar pozları da vermeli,ama en muhafazakar kimliği de canlandırabilmeli’ ifadeleri ile anlatmıştır. 


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Gülten KesginOyuncu
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