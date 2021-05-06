Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti

Her hafta Perşembe akşamları seyirciyle buluşan dizi konusu ve oyuncuları ile herkesi büyülemeyi başardı. Başrollerinde Burcu Biricik’in yer aldığı Camdaki Kız dizisi Gülseren Budacıoğulu’nun bir romanından esinlenildiği görülüyor. Başarılı yazarın birçok romanı dizilere konu haline gelmeyi başardı.

Budacıoğlu bütün kitaplarını gerçeklerden esinlenerek yazdığı bilinir. Camdaki Kız romanı da gerçekten yaşanmış ve tanık olduğu olayların toplanmasıyla kaleme alınmıştır. Peki dizi ve roman arasındaki farklar nelerdir? İzleyicilerin ve okurların merak ettiği sorunu cevabı haberimizde yer alıyor.

Camdaki Kız’ın önemi

Lüks hayatına sahip olan fakat kaderinin kötü yazıldığı Nalan ile mahalle çocuğu olan Hayri arasında geçen aşk hikayelerine yer verilmiştir.Nalan’ın hayatını konu haline alan kitap psikolojik sıkıntıları da ele almıştır. Budacıoğu bütün kitaplarında olduğu gibi Camdaki Kız romanında da gerçeklerken ilham alarak yazmıştır.

Camdaki Kız konusu

Yaşadığı olaylar doğrultusunda psikolojik sıkıntılar yaşayan Nalan, ailesi tarafından tedavi görmesi için psikiyatriye götürülür. Bu yaşadığı sorunları nedeni de Hayri olarak bilinir. Hayatı boyunca yüzü gülmeyen Nalan’ın aşk hayatında da mutlu olmadığı görülür.

Nalan, hayatı boyunca yüzü gülmeyen kaderinin kötü yazıldığı ve evliyken Hayri ile aşk yaşaması üzerine psikolojik sorun yaşayan bir genç kızdır. Kitap içerisinde olayları anlatan kişide Nalan’dır.

Hayri, yıllar önce evlenen ve 3 çocuğu bir aile babasıdır. Zaaflarına yeni düşmesi ile Nalan ile aşk yaşamaya başlar.

Sedat, kitap da adı çokça duyulan bir karakter olup Nalan kocası olarak bilinir.

Camdaki Kız kitap özeti

Konuda asıl karakter olan Nalan varlıklı bir aile de dünyaya gelmiştir. Maddi açıdan sıkıntı olmamasına rağmen manevi açıdan hiçbir zaman mutlu olmayan genç kız evlilik çağına gelmesiyle zengin bir aileye gelin gider. Evlilik sürecinde sevgilisi olan Hayri’nin yaşattığı sorunlar doğrultusunda Nalan psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlar. Bunu gören Hayri sevgilisini psikiyatriye zorla götürmek ister. Bütün hayat hikayesini psikiyatriste anlatan Nalan intihar girişiminde bulunmaya da devam eder.

Varlıklı aile de dünyaya gelen Nalan iç mimar olmayı başarmıştır. Mesleği üzerine çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi Sedat ile hayatlarını birleştirir. Severek yapılmayan bir evlilik olarak görülen bu ilişki içerisinde Sedat’ın Nalan’a sevgi, ilgi göstermemesi halinde Nalan’ın mutsuzlukları başlar. Sedat hayatını kumar ve alkole yatırmış bir adam olarak evlilik hayatını önemsemiyordu. Nalan’ın bu hallerini gören iş yerinin şoförü Hayri kıza yaklaşmaya başlar. Gördüğü sevgi ve ilgiye kapılan Nalan ise Hayri’ye karşılık vererek bir ilişki başlar. Sevgiye aç olan Nalan sevgiyi bulduğuna inanır.

İş yerinde patronun şoförü olan Hayri, evli ve 3 çocuk babasıdır. Nalan ile olan ilişkisini saklamayan Hayri karısına gerçekleri anlatması üzerine Türkan tarafından bu durum kabul ediliyor. Nalan’ın hiçbir zaman amacının evlilik olmaması halinde çocukları için Hayri’nin boşanması istemez. Neden ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen şekilde Hayri bıçaklanarak vefat eder. Üst üste kötü haberler doğrultusunda Nalan’ın psikolojik sorunları başlar. Nalan’ın gittiği doktor tarafından öneriler gelse de o bunu dinleyecek halde değildi.

Nalan yıllardır kendini iyi hissetmek adına gittiği resim atölyesinde ki hocasının aslında babası olduğunu öğrenir. Bütün bu olaylara yenik düşen Nalan babasına hesap sormak ister. Babası ise kızından özür dileyerek bütün eserleri bırakarak gider. Kendini toparlayan Nalan bütün acıları geride bırakarak yeni hayatına adım atar.