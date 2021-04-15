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Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?

Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl sona erecek? Gülseren Buğdaycıoğlu tarafından kaleme alınan Camdaki Kız kitabının özeti! Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi ilk bölüm itibariyle oldukça fazla ilgi gördü. Camdaki Kız dizisini izleyen seyirciler ise Gülseren Buğdaycıoğlu tarafından yazılan Camdaki Kız isimli kitabın özetini ve romanın nasıl biteceğini merak etmeye başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 23:10
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?
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Perşembe akşamı Kanal D’de gösterilen ve başrolünü Burcu Biricik'in oynadığı Camdaki Kız’ın ilk bölümü büyük ilgi gördü, ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun harikalar ötesi romanı bir kez daha büyük rağbet gördü.

2005 yılında Türkiye’nin ilk psikiyatri merkezini kuran ve muayenehanesine danışanları belli bir kurgu dahilinde kitaplarına konu etmeye başlayan Gülseren Budayıcıoğlu, Camdaki Kız romanında da gerçek hikayelerden ilham alarak yazmaya başladı. Kitap aslında Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin de ilham kaynağıdır.

Camdaki Kız'ın önemi

Gülseren Budayıcıoğlu, öbür kitaplar gibi, Camdaki Kız’da gerçek hayat hikayelerini başarılı bir şekilde romana çevirdi. Dizi, Nalan "Camdaki Kız” ve başka bir gecekondu çocuğu olan Hayri hakkında bir aşk hikayesidir.

Camdaki Kız konusu

Bir gün Nalan zorla psikiyatri kliniğine götürüldü ve zaman geçtikçe olanları anlatmaya başladı. Aslında onu buraya getiren asıl sebep sevgilisi Hayri ile yaşadıklarıydı.

Nalan; Hayri ile evli olduğunda aşk yaşayan, psikiyatri desteğini alan olayları anlatan kişidir.

Hayri; evli ve üç çocuğu var. Türkan'la evlendiğinde Nalan'a aşık olan bir adamdır.

Sedat; Nalan'ın evli olduğu kocası.

Camdaki Kız kitap özeti! Sonu nasıl bitiyor?

Asıl kız Nalan, küçük yaşlardan itibaren zengin bir hayat sürmektedir. Sonra zengin bir aileye gelin olur. Bir gün sevgilisi Hayri tarafından zorla psikiyatri kliniğine götürülür. Hayri nihayet Nalan'a hayatının bir parçası olduğunu ve Nalan'ın hayatının o günden itibaren tamamen değiştiğini söyler. İntihar edeceğini söyleyen Nalan, sonunda psikiyatriste hayat hikayesini anlatmaya başlar.

İç mimar olan Nalan, çalıştığı yerin oğlu Sedat ile evlenir. Ancak Sedat, kocasından hiç sevgi ve şefkat görmeyen Nalan'a tamamen kayıtsızdır. Onun için, kumar ve lüks bir yaşam hayatının vazgeçilmezidir. Nalan, hamilelikte bebek kaybettikten sonra depresyona girer. Şirkette güvenlik ve şoför olarak çalışan Hayri de Nalan'a bakıyor ve onun ruh halinden yararlanıyor. Sevgiye ihtiyacı olan Nalan ona kayıtsız kalmıyor.

Hayri evli ve üç çocuk babasıdır. Eşi Türkan da hemen Nalan'ı kabul eder. Nalan da Hayri'nin çocukları yüzünden boşanmasını istemiyordur. Ancak bir gün Hayri evlerinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülür. Bu ölüm hem ailesini hem de Nalan'ı üzücü bir duruma düşürür. Nalan, doktorun önerileri üzerine eski hayatına dönmeye çalışsa da başarılı olamaz.

Sonunda gittiği resim atölyesinde hocasının hiç tanımadığı ya da görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası Nalan'dan özür diler ve ona tüm değerli eserlerini bırakır. Sonra Nalan yeni bir hayata başlar ve eski acılarını dizginler.



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:10
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Camdaki KızKitapRomanözetKonusuBurcu BiricikKanal DGülseren Buğdaycıoğlu
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