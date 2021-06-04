Gülşah Yavuz kimdir? Gülşah Yavuz'un programları nelerdir?

1987’de Kocaeli İzmit’te doğan Gülşah Yavuz ailesinin tek çocuğudur. Beykent Üniversitesi’nde Radyo-Tv programcılığı okumuştur. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi’nde İşletme de okumuştur.Oyunculuk ve yazarlık eğitimini CKSM’de almıştır.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Trt Spikerleri olan Bülent Özveren , Çiğdem Kiziroğlu’dan ,Best Fm’de Program Sunucusu Ceyhun Yılmaz’dan ve CNN Turk Spikeri Tunç Arslanalp’den diksiyon- sunuculuk ile spikerlik eğitimi almıştır. Sunuculuk ya da spikerliğe kabiliyetli olunmasına inanmaktadır. Alınan eğitim sayesinde kendisini daha da geliştereceğini söylemiştir. Yavuz İngilizce, Boşnakça ve İtalyanca bilmektedir.

Gülşah Yavuz, mesleki hayatına bu işle alakalı olan mutfak bölümünde başlamıştır. ‘’ Ebru Şallı ile Yaz Keyfi’’ programın yapım asistanlığını, ‘’ Genç Magazin’’ isimli programın yönetmen yardımcılığını, ‘’Öğretmenim Canım Benim’’ adlı programda ise yönetmen yardımcılığı, yardımcı oyunculuk ve seslendirmede yer almıştır. ‘’ Orada Kimse Var mı ?’’ isimli tiyatro oyununda da yer almıştır.

Muzik Magazin , Muzik Haber, Renkler , Kampüs Aktuel isimli programların muhabirliğini , Fashion One: Boat Show’ın program sunuculuğunu yapmıştır. Uzun yıllar World Travel Channel’da canlı yayın sunuculuğu da yapmıştır. Çukur, Arka Sokaklar, Şevkat Yerimdar, Kiraz Mevsimi, Kiralık Aşk gibi dizilerde de rol almıştır.