Gülşah Saraçoğlu TV8 Doya Doya Moda programından ayrıldı mı?

TV8’de birbirinde farklı yarışmalar, programlar ekranlara gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de modaseverlerin ilgiyle takip ettiği Doya Doya Moda programı. Hafta içi her gün 14.15’te TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma tüm hızıyla devam ediyor.

Programın jürilerinden olan Gülşah Saraçoğlu’nun programdan ayrıldığı iddiası hem magazin basını tarafından hem de programın takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. İddialara göre Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden ettiği küfürlerden sonra Gülşah Saraçoğlu’nun programla ilişkisini kesti. Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarınından bir özür mesajı yayınlamıştı. Ancak buna rağmen Acun Ilıcalı’nın, Gülşah Saraçoğlu ile bir tane çalışmak istemediği iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hem programın takipçileri hem de magazin basını bu olayı merakla takip ediyor.