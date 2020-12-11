İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Gülşah Saraçoğlu TV8 Doya Doya Moda programından ayrıldı mı?

TV8'in modaseverler tarafından ilgiyle takip edilen programı Doya Doya Moda tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın jürilerden Gülşah Saraçoğlu’nun, Acun Ilıcalı tarafından programdan gönderildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, bu iddialar doğru mu?

11 Aralık 2020 Cuma 15:11
Gülşah Saraçoğlu TV8 Doya Doya Moda programından ayrıldı mı?
Takip Et:

TV8’de birbirinde farklı yarışmalar, programlar ekranlara gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de modaseverlerin ilgiyle takip ettiği Doya Doya Moda programı. Hafta içi her gün 14.15’te TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma tüm hızıyla devam ediyor.

 

Programın jürilerinden olan Gülşah Saraçoğlu’nun programdan ayrıldığı iddiası hem magazin basını tarafından hem de programın takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. İddialara göre Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden ettiği küfürlerden sonra Gülşah Saraçoğlu’nun programla ilişkisini kesti. Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarınından bir özür mesajı yayınlamıştı. Ancak buna rağmen Acun Ilıcalı’nın, Gülşah Saraçoğlu ile bir tane çalışmak istemediği iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hem programın takipçileri hem de magazin basını bu olayı merakla takip ediyor.



Son Güncelleme: 11.12.2020 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8Doya Doya ModaGülşah SaraçoğluAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu

Popüler Haberler

Gülşah Saraçoğlu TV8 Doya Doya Moda programından ayrıldı mı?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 11 Aralık 2020 Cuma
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
Adana'da bulunan Fen Liselerinin 2021 yılı için taban puanları!
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
PTT APS kargo kaç günde gider? 2020
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Fox TV'nin bu akşamki yayın akışında Çocukluk dizisi neden yok?
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Acil para bulma yöntemleri ve nasıl acil para bulurum konusunda tavsiyeler
Exatlon Challenge Hayrettin kimdir? Yarışmacı Hayrettin hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ve Behzat öldü mü? EDHO kaza geçiren İlyas ve Behzat'a ne oldu?
ÖSYM KPSS sınavına en fazla kaç kere girilebilir, yaş sınırı var mı? KPSS'ye kaç yaşına kadar girilebilir?
Canevim Sezgin kimdir?Gerçek İsmi nedir? Tolga Evren Dizideki rolü ne? Öldü mü, ayrıldı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin koca kaç yaşında, nereli, ne doktoru?
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Darüşşafaka personel alım ilanları belli oldu! Hangi alanlarda alım yapılacak?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.