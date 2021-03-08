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Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu evli mi, nereli?

Modacı Gülşah Saraçoğlu adından sıklıkla söz ettirmektedir. Gülşah Saraçoğlu kim? Evli midir? İşte başarılı modacının özel hayatı ile ilgili merak edilenler...

08 Mart 2021 Pazartesi 21:59
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu evli mi, nereli?
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Gülşah Saraçoğlu kim?

Doya Doya Moda jürilerinden olan Saraçoğlu’nun hayatı merak edilmektedir.

Gülşah Saraçoğlu

1982 doğumludur. Lise eğitimi sürerken moda dersleri almıştır. Dilek Hanif’in asistanı olarak sektörde yer edinmiştir. 2012 senesinde eski eşiyle tekrar evlendi. Geçmiş dönemlerde kilo problemleri yaşadıktan sonra çok zayıflayarak sevenlerini şaşırtmayı başardı.

Hande Yener, Nükhet Duru, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Nicole Kidman, Seda Sayan, Sibel Can, Nazan Öncel ve Demet Akalın gibi ünlülerle çalışmıştır.

2011 senesinde Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile Sen Yeter Ki İste programını yapmıştır.

Mağazası var mı?

Başarılı modacının Dubai’de mağazası vardır.

Özel hayatı

2010-2012 arasında Selçuk Yentur ile evli kalmıştır. Eski eşiyle 2014 yılında evlenip tekrar bir sene evli kalmış ve boşanmıştır. Ardından Yentur ile 2018 yılında nişanlanmıştır. 2011 yılında oğlu Aslan dünyaya gelmiştir.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Gülşah SaraçoğluModacıDoya Doya Moda
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