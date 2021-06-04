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Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler

Oyuncu Güliz Gündüz'ün hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Güliz Gündüz, 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

04 Haziran 2021 Cuma 13:14
Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler
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Seyirciler oyuncu Güliz Gündüz’ün hayatını ve rol aldığı yapımları araştırmaktadır. Peki Güliz Gündüz kimdir?

Güliz Gündüz kimdir?

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Güliz Gündüz, Ankara Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünü bitirmiş ardından Anadolu Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ankara Üniversitesi Dil Tarih’te tiyatro yüksek lisansına başlamış ancak yarıda bırakmıştır.

Ankara Sanat Tiyatrosu’na kaydolan ve burada Masal Cini oyunu ile sahne alan Güliz Gündüz ayrıca Çekmeceler filminde de rol almıştır. Gündüz ayrıca Hunililer, Kadın ve Çocuk yapımlarında da yer almıştır.

Güliz Gündüz rol aldığı yapımlar

Hunililer

Kadın

Çocuk

Çekmeceler

Masal Cini


Son Güncelleme: 04.06.2021 13:14
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GülizGündüz
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