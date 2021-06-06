Gülen Karaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülen Karaman hakkında bilgiler

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gülen Karaman gündem oldu. Gülen Karaman kariyerinde çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.

Gülen Karaman kimdir?

1962 yılında dünyaya gelen Gülen Karaman İstanbul doğumludur. Aslan burdu olan usta oyuncu, kariyerinde çok sayıda önemli dizi ve filmde yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde eğitim alan Karaman, oyunculuk kariyerinin yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da biliniyor.

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde Nebahat Çehre’ye yaptığı seslendirmeyle gündem olan Gülen Karaman 150’den fazla dizi ve filmde yer almıştır. Tecrübeli oyuncu şu sıralarda Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde rol alıyor.

Gülen Karaman’ın yer aldığı bazı diziler;

1986 – Çalıkuşu (Sabahat)

1994 – Şehnaz Tango (Hamiyet (1995-1997)

2002 – Kibar Ana (Fatoş)

2003 – Hayat Bilgisi (Doktor Filiz)

2007 – Kavak Yelleri (Leman Akça)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Şükran)

2014 – Diğer Yarım (Asiye)

2015 – Serçe Sarayı (Safiye)

2019 – Güvercin (Zeliha Kavvi)

Gülen Karaman bu dizilerin yanı sıra Kare As, Küçük Bey ve Arise adlı filmlerde de rol almıştır.