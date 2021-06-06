İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Gülen Karaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülen Karaman hakkında bilgiler

Gülen Karaman kimdir sorusu gündem oldu. Kullanıcılar Gülen Karaman kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 11:29
Gülen Karaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülen Karaman hakkında bilgiler
Takip Et:

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gülen Karaman gündem oldu. Gülen Karaman kariyerinde çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.

Gülen Karaman kimdir?

1962 yılında dünyaya gelen Gülen Karaman İstanbul doğumludur. Aslan burdu olan usta oyuncu, kariyerinde çok sayıda önemli dizi ve filmde yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde eğitim alan Karaman, oyunculuk kariyerinin yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da biliniyor.

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde Nebahat Çehre’ye yaptığı seslendirmeyle gündem olan Gülen Karaman 150’den fazla dizi ve filmde yer almıştır. Tecrübeli oyuncu şu sıralarda Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde rol alıyor.

Gülen Karaman’ın yer aldığı bazı diziler;

1986 – Çalıkuşu (Sabahat)

1994 – Şehnaz Tango (Hamiyet (1995-1997)

2002 – Kibar Ana (Fatoş)

2003 – Hayat Bilgisi (Doktor Filiz)

2007 – Kavak Yelleri (Leman Akça)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Şükran)

2014 – Diğer Yarım (Asiye)

2015 – Serçe Sarayı (Safiye)

2019 – Güvercin (Zeliha Kavvi)

Gülen Karaman bu dizilerin yanı sıra Kare As, Küçük Bey ve Arise adlı filmlerde de rol almıştır.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülen KaramanDiziDublaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Netflix de en iyi filmler ve diziler
Netflix de en iyi filmler ve diziler
Kanal D Baht Oyunu Ada ( Cemre Baysel ) kimdir?
Kanal D Baht Oyunu Ada ( Cemre Baysel ) kimdir?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
TJK 7 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında ne var?
Star TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Aviva Sigorta BES başvurusu nasıl yapılır? 2021
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Müge Anlı ATV canlı izle –7 Haziran 2021 Pazartesi tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.