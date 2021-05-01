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Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci!

Show TV'nin en çok izlenen komedi programı Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci gündeme oturdu. Skeçte Koca'ya aşı sorusu soruluyor ve Bakan Koca'nın verdiği yanıtla aşı gündemi ti'ye alınıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:42
Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci!
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Show TV’nin sevilen programı Güldür Güldür’de bu hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılan gönderme gündeme oturdu.  Skeç sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güldür Güldür programında Fahrettin Kocaya gönderme

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı her hafta birbirinden komik skeçlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Programda bu hafta yayınlanan bir skeç sosyal medyanın gündemine oturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılan gönderme kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

 Skeçte Onur Atilla’nın hayat verdiği Fahrettin Koca’ya “aşılar ne zaman gelecek” sorusu sorulur.Bakan bu soruya  “Anlaştığımız tarihte”; “Hangi ülkelerden” sorusuna “Anlaştığımız ülkelerden” yanıtını veriyor.“Aşılar herkese yapılacak mı sorusuna” ise, “Evet” cevabını veren Koca, “Ne zaman yapılacak”ı ise “Sırası geldiğinde” diyerek yanıt veriyor. Programın bu anları kısa sürede gündeme oturdu ve en çok izlenenler arasına girdi.




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Güldür GüldürAşıFahrettin Koca
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