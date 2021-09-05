Güldür Güldür Show yenilenen kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Güldür Güldür Show’a iki yeni isim

Güldür Güldür Show’dan ayrılan oyuncuların haberi uzun süre gündem olmuş ve seyirci duruma oldukça üzülmüştü. Fakat ayrılan oyuncular sonrasında kadroya yeni isimler dahil edilerek kadronun yenilendiği açıklandı. Kadroya yeni katılan isimler sonrasındaysa yeni sezon için heyecan doruklara çıktı.

Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için Ozan Varol ve Deniz Hiracan ile anlaşıldı. Kadrosuna kattığı iki yeni isimle Güldür Güldür Show yeni sezonda yine büyük ses getirecek gibi…