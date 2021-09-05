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Güldür Güldür Show yenilenen kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Show TV’nin sevilen programı Güldür Güldür Show yenilenen kadrosuyla yeni sezona bomba gibi geliyor. Kadrodan ayrılan oyuncuların haberi seyirciyi üzerken, yeni katılan isimlerse oldukça heyecanlandırdı. İşte Güldür Güldür Show’a katılan yeni isimler…

05 Eylül 2021 Pazar 21:18
Güldür Güldür Show yenilenen kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
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Güldür Güldür Show’dan ayrılan oyuncuların haberi uzun süre gündem olmuş ve seyirci duruma oldukça üzülmüştü. Fakat ayrılan oyuncular sonrasında kadroya yeni isimler dahil edilerek kadronun yenilendiği açıklandı. Kadroya yeni katılan isimler sonrasındaysa yeni sezon için heyecan doruklara çıktı.

Güldür Güldür Show’a iki yeni isim

Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için Ozan Varol ve Deniz Hiracan ile anlaşıldı. Kadrosuna kattığı iki yeni isimle Güldür Güldür Show yeni sezonda yine büyük ses getirecek gibi…


Son Güncelleme: 05.09.2021 21:18
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Güldür Güldür Show Yeni OyuncularGüldür Güldür Show Yeni Sezon
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