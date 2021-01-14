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Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarında izleyicilerin gülerek takip ettiği Ali Sunal’ın sunuculuğunda Güldür Güldür Show 13 Ocak Çarşamba günü tekrar bölümüyle yayınlandı. Yılbaşından beri yeni bölümü yayınlanmayan komedi programının yeni bölümü neden yayınlanmadığı araştırma konusu oldu. Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman ekranlara gelecek şeklinde araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 02:36
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Çocuklardan yaşlılara kadar herkesin gülerek ve ilgiyle takip ettiği Show TV’nin eğlenceli komedi programı tekrar bölümleriyle severleriyle buluştu. Güldür Güldür Show programının yeni bölümü hala yayınlanmadı. Komedi programının sıkı takipçileri Güldür Güldür Show yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etti. 

Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?

Show TV ekranlarında Ali Sunal’ın sunuculuğunda yayınlanan Güldür Güldür Show 13 Ocak Çarşamba akşamı 20:00’da tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü hala yayınlanmayan komedi programının yeni bölümü ne zaman yayınlanacağına dair açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde güncel bir şekilde ulaşabilirsiniz. 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 02:36
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Güldür Güldür ShowShow TvYeni BölümKomediProgram
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