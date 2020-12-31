Güldür Güldür Show Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarının eğlenceli programı Güldür Güldür Show’un yılbaşı akşamı yayınlanacak olan bölümünde yer alacak konuklardan birisi de sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu olacak. Peki Toygan Avanoğlu kimdir?
1979 yılının 19 Ocak gününde İzmir’de dünyaya gelen Toygan Avanoğlu, eski basketbolcudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde şan eğitimi alan Toygan Avanoğlu ilk olarak Düşman Kardeşler dizisinde rol almıştır. İlk sinema deneyimi ise Kanalizasyon’dur.
Toygan Avanoğlu Rol Aldığı Yapımlar
- Kanalizasyon
- Düşman Kardeşler
- Güzel Köylü
- Hanım Köylü
- Kedi Özledi
- Hayati Tehlike
- Ayla
- Babası
- Deli Aşk
- Yol Arkadaşım
- Sorma Neden
- Sabahlar Olmasın
- Yeni Gelin
- Meleklerin Aşkı
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- Aslı Gibidir
- Hababam Sınıfı Yeniden
- Hayatımız Filim
- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Son Güncelleme: 31.12.2020 20:03