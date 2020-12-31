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Güldür Güldür Show Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı gecesinde yayınlanacak olan programlar ve konukları yavaş yavaş belli oluyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programının yılbaşı özel programının konuklarından biri Toygan Avanoğlu olacak.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:03
Güldür Güldür Show Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Show TV ekranlarının eğlenceli programı Güldür Güldür Show’un yılbaşı akşamı yayınlanacak olan bölümünde yer alacak konuklardan birisi de sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu olacak. Peki Toygan Avanoğlu kimdir?

Toygan Avanoğlu Kimdir?

1979 yılının 19 Ocak gününde İzmir’de dünyaya gelen Toygan Avanoğlu, eski basketbolcudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde şan eğitimi alan Toygan Avanoğlu ilk olarak Düşman Kardeşler dizisinde rol almıştır. İlk sinema deneyimi ise Kanalizasyon’dur.

Toygan Avanoğlu Rol Aldığı Yapımlar

  • Kanalizasyon
  • Düşman Kardeşler
  • Güzel Köylü
  • Hanım Köylü
  • Kedi Özledi
  •  Hayati Tehlike  
  • Ayla
  • Babası
  • Deli Aşk
  •  Yol Arkadaşım
  • Sorma Neden
  • Sabahlar Olmasın
  • Yeni Gelin
  • Meleklerin Aşkı
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  •  Aslı Gibidir
  • Hababam Sınıfı Yeniden
  • Hayatımız Filim
  • Hababam Sınıfı Yaz Oyunları


Son Güncelleme: 31.12.2020 20:03
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Anahtar Kelimeler:
ToyganAvanoğluGüldürgüldürshow
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