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Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Güldür Güldür Show canlı izle yeni bölümüyle 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümü çok beğenilen komedi programının yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler her bölümüyle eğlendiren komedi skeç programı Güldür Güldür Show son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:31
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
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Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür Show bu akşam 262.bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle takip edilen programın her bölümünde eğlenceli skeçler izleyicileri kahkaha tufanına sürüklüyor.

Güldür Güldür Show 262.bölüm geçen hafta yayınlanmıştı. Programın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Geçen hafta yayınlanan son bölüm 5 Mayıs Çarşamba akşamı yeniden ekranlara gelecek. Güldür Güldür son bölüm izle, Güldür Güldür yeni bölüm canlı ve HD kalitede 5 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show TV’den yayınlanacak.

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güldür Güldür Show her hafta Salı günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Salı akşamı saat 20:00’de yeni bölümleri yayınlanan program, farklı günlerde de o hafta yayınlanan bölümüyle yeniden izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

28 Nisan Çarşamba günü programın 262.bölümü ekranlara gelecek. BKM Mutfak tarafından hazırlanan komedi skeç programında sevilen isimler sahneye çıkıyor.

Güldür Güldür Show 262.bölüm izlemek için tıklayınız.

Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu

Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda komedinin sevilen isimleri Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra programda yer alan diğer oyuncular ise şu şekilde;

Açelya Topaloğlu,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu.

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 18:31
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Güldür Güldür ShowShow Tv
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