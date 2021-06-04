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Güldür Güldür Show Show TV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Güldür Güldür Show canlı izle yeni bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümü çok beğenilen komedi programının yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler her bölümüyle eğlendiren komedi skeç programı Güldür Güldür Show son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

04 Haziran 2021 Cuma 19:45
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
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Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür Show bu akşam 270.bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle takip edilen programın her bölümünde eğlenceli skeçler izleyicileri kahkaha tufanına sürüklüyor.

Güldür Güldür Show 270.bölüm canlı yayın bu akşam ekranlara gelecek. Geçen hafta yayınlanan son bölümün ardından 4 Haziran 2021 Cuma günü yeni bölüm yayınlanacak. Güldür Güldür son bölüm izle, Güldür Güldür yeni bölüm canlı ve HD kalitede 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de Show TV’den yayınlanacak.  

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güldür Güldür Show yeni bölüm tarihleri değişiklik gösteriyor. Ancak bu hafta Güldür Güldür Show 270.yeni bölüm Cuma akşamı yayınlanacak. Güldür Güldür Show 270.son bölümü 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de Show TV’den ekranlara gelecek.

4 Haziran 2021 Cuma günü programın 270. bölümü yayınlanacak. BKM Mutfak tarafından hazırlanan komedi skeç programında sevilen isimler sahneye çıkıyor.

Güldür Güldür Show 270.bölüm izlemek için tıklayınız.

Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu

Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda komedinin sevilen isimleri Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra programda yer alan diğer oyuncular ise şu şekilde;

Açelya Topaloğlu,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu.

 



Son Güncelleme: 04.06.2021 19:45
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Show TvGüldür Güldür
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