Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show 30 Nisan 2021 Cuma günü 263.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kahkaha tufanının yaşanacağı Güldür Güldür Show son bölüm tek parça canlı izleme ekranı merak ediliyor.
30 Nisan 2021 Cuma 20:15
Takip Et:
Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür 30 Nisan Cuma günü 263.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümüyle izleyicileri kahkaha tufanına sokan program yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.
Ali Sunal’ın sunuculuğunu üstlendiği ve BKM yapım oyuncularının yer aldığı komedi programında çok sevilen isimler yer alıyor. Oynanan skeçler izleyicileri güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Show TV yayın akışında Güldür Güldür 263.yeni bölümüne 30 Nisan Cuma akşamı yer verildi. Programın yeni bölümleri farklı günlerde yayınlansa da genel olarak Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.