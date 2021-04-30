Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür 30 Nisan Cuma günü 263.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümüyle izleyicileri kahkaha tufanına sokan program yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

Ali Sunal’ın sunuculuğunu üstlendiği ve BKM yapım oyuncularının yer aldığı komedi programında çok sevilen isimler yer alıyor. Oynanan skeçler izleyicileri güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Show TV yayın akışında Güldür Güldür 263.yeni bölümüne 30 Nisan Cuma akşamı yer verildi. Programın yeni bölümleri farklı günlerde yayınlansa da genel olarak Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Güldür Güldür Show 263.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.