Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür Show bu akşam 268.bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle takip edilen programın her bölümünde eğlenceli skeçler izleyicileri kahkaha tufanına sürüklüyor.

Güldür Güldür Show 268.bölüm canlı yayın bu akşam ekranlara gelecek. Geçen hafta yayınlanan son bölümün ardından 26 Mayıs Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanacak. Güldür Güldür son bölüm izle, Güldür Güldür yeni bölüm canlı ve HD kalitede 26 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show TV’den yayınlanacak.

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güldür Güldür Show yeni bölüm tarihleri değişiklik gösteriyor. Ancak bu hafta Güldür Güldür Show 268.yeni bölüm Çarşamba akşamı yayınlanacak. Güldür Güldür Show 268.son bölümü 26 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show TV’den ekranlara gelecek.

26 Mayıs Çarşamba günü programın 268. bölümü yayınlanacak. BKM Mutfak tarafından hazırlanan komedi skeç programında sevilen isimler sahneye çıkıyor.

Güldür Güldür Show 268.bölüm izlemek için tıklayınız.

Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu

Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda komedinin sevilen isimleri Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra programda yer alan diğer oyuncular ise şu şekilde;

Açelya Topaloğlu,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu.