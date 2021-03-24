Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan komedi yapımı Güldür Güldür bu akşam ekranlarda yerini alacak. Güldür Güldür Show’da skeçlerde hangi konulara değinileceği ise büyük bir merakla bekleniyor. Güldür Güldür Show’u izlemek isteyenler intenet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

Güldür güldür Show'da neler olacak?

Güldür Güldür Show yeni bölümü canlı izle

Güldür Güldür Show yeni bölümünde yepyeni bir kozmetik markasının reklamını çekimi yapılacak, bu çekimler esnasında nelerin yaşanacağı ise merakla bekleniyor. Yeter, Çiçek ve Leman arasında oluşan rekabet nasıl sonuçlanacak? Güzellik her kapıyı açacak mı?