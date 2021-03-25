Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?

Komedi programlarından biri olan Güldür Güldür adlı programda oyuncu kadrosundan biri olan Çağlar Çorumlu kadrodan ayrılacak. Çorumlu’yu farklı projelerde yer alırken göreceğiz. Çorumlu’nun yeni projesi ise dijital bir platformda yayınlanacak.

Yeni platformlarından biri olan’de yayınlanacak olan proje hakkında bilgiyi, gazeteci Birsen Altuntaş verdi. Dizinin kadro oyuncuları Caner Özyurtlu ve Güven Akpınar oldu.

Yeni bir projede izleyeceğimiz Çağlar Çorumlu, Güldür Güldür programından sonra birçok projede yer almıştır. Güldür Güldür programından sonra Jet Sosyete adlı yapımda yer alan Çorumlu, iki yıl çalıştıktan sonra dizinin final yapmasından sonra Babam Çok Değişti adlı dizide boy göstermiştir. Ancak dizi istenilen hedefe ulaşamadı. Çorumlu artık dijital platformda oyunculuk deneyiminde bulunacak.