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Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?

Sevilen komedi programlarından biri olan Güldür Güldür adlı program bu sefer güldürmeyen bir haber ile karşımıza çıkıyor. Programın sevilen oyuncularından biri olan Şevket’in programdan ayrılacağı gündem oldu.

25 Mart 2021 Perşembe 22:04
Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?
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Komedi programlarından biri olan Güldür Güldür adlı programda oyuncu kadrosundan biri olan Çağlar Çorumlu kadrodan ayrılacak.  Çorumlu’yu farklı projelerde yer alırken göreceğiz. Çorumlu’nun yeni projesi ise dijital bir platformda yayınlanacak.

Yeni platformlarından biri olan Gain’de yayınlanacak olan proje hakkında bilgiyi, gazeteci Birsen Altuntaş verdi. Dizinin kadro oyuncuları Caner Özyurtlu ve Güven Akpınar oldu.

Yeni bir projede izleyeceğimiz Çağlar Çorumlu, Güldür Güldür programından sonra birçok projede yer almıştır. Güldür Güldür programından sonra Jet Sosyete adlı yapımda yer alan Çorumlu, iki yıl çalıştıktan sonra dizinin final yapmasından sonra Babam Çok Değişti adlı dizide boy göstermiştir. Ancak dizi istenilen hedefe ulaşamadı. Çorumlu artık dijital platformda oyunculuk deneyiminde bulunacak.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Çağlar ÇorumluGüldür GüldürGainYeni Proje
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