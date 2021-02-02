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Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un oyuncuları merak ediliyor. 2021 yılının başlaması ile birlikte kadrodan ayrılan ve yeni dahil olan isimler program hayranları tarafından araştırılıyor.

02 Şubat 2021 Salı 21:39
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
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SHOW TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür’ün oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. 2021 yılının başlaması ile birlikte kadrodan ayrılan ve yeni katılan isimler olurken program hayranları Güldür Güldür’ün oyuncularını araştırıyor.

Ali Sunal’ın yönettiği ve pek çok oyuncunun skeçlerini sergilediği Güldür Güldür Show oyuncuları araştırılmaya devam ediyor.

Güldür Güldür oyuncuları

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal

Alper Kul

Aylin Kontente

Aziz Aslan

Berkay Tulumbacı

Burak Topaloğlu

Dağhan Külegeç

Doğa Rutkay

Ecem Erkek

Giray Altınok

İrem Kahyaoğlu

Mahir İpek

Meltem Yılmazkaya

Murat Akkoyunlu

Onur Atilla

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Ünal Yeter

İsimleri Güldür Güldür’ün 2021’de ki oyuncuları olarak açıklandı.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
Show TvGüldür GüldürOyuncularıOyuncu Kadrosu
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