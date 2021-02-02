Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!

SHOW TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür’ün oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. 2021 yılının başlaması ile birlikte kadrodan ayrılan ve yeni katılan isimler olurken program hayranları Güldür Güldür’ün oyuncularını araştırıyor.
Ali Sunal’ın yönettiği ve pek çok oyuncunun skeçlerini sergilediği Güldür Güldür Show oyuncuları araştırılmaya devam ediyor.
Güldür Güldür oyuncuları
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Ecem Erkek
Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter
İsimleri Güldür Güldür’ün 2021’de ki oyuncuları olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 02.02.2021 21:39