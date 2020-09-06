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Güldür Güldür Show Ekibinden ayrılanlar kimler oldu?

Güldür Güldür Show Ekibinden Hayranları İçin Müjdeli Paylaşımlar, televizyon sektöründe başlayan yeni sezon itibari ile Güldür Güldür Show' un oyuncu kadrosundaki değişikler, ekipten ayrılacak olanlar ve ekip ile beraber devam edecek oyuncular hayranlar tarafından merak edilmekteydi. Oyuncuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise kalacak ve gidecekleri belli etmekte.

06 Eylül 2020 Pazar 17:14
Güldür Güldür Show Ekibinden ayrılanlar kimler oldu?
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Güldür Güldür Show eğlence programı yeni sezonda tekrar Show TV ekranlarında olacak. Senelerdir yayınlanan Güldür Güldür Show kısa sürede ekranların beğenilen projelerinden biri olmuş ve hâlâ olmaya devam etmekte, Dizi izlenmelerine bile yaklaşan program, önceden yayınlanan bölümlerin tekrarı dahi izlenmekte olan program yeni sezon çekimlerine bugün itibari ile başladı. Çekimlerden gelen video ve fotoğraflara bakıldığında ise kadrodan ayrılacağı söz konusu olan bazı oyuncuların ekip ile devam ettiği görüldü. Geçen sezonun sonunda Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Emre Altuğ’ un sonraki sezonda ekipten ayrılacakları duyulmuş hatta bir süre sonra Çağlar Çorumlu’ nun da Kanal D’ nin yeni sezonda çıkaracağı İyi Aile Babası adlı dizide Şebnem Bozoklu ile rol arkadaşı olacağı anlaşılmıştı. Ekipten çoğu kişinin çıkacağı konuşulurken bazı isimler çokça merak edilmişti, bu isimlerden Doğa Rutkay kadroya veda etmiyor ve Güldür Güldür Show’ un yeni sezonunda bulunuyor. Yeter karakteri ile bilinen Doğa Rutkay, Yeter karakteri ile yeni sezonda tekrar ekranlarda olacak, bilindiği üzere yetenekli oyuncu son zamanlarda bolca projeye katılmakta. Geçtiğimiz sezon sonunda Youtube aracılığı ile yayınlanacak olan bir projeye imza atmıştı. Yine ekibin vazgeçilmez kemik oyuncularından Ali Sunal ile birlikte Doğa Rutkay, Ali Baba ve Doğa Ana adlı Youtube kanaldın da programlar yapmaya devam etmektedir ama bu durum görünen o ki Güldür Güldür’ de yer almalarına engel olmamış. Ancak Doğa Utkay’ ın Çocuktan Al Haberi isimli projede sunuculuk yapacağı bilinmekte. Bu kadar fazla projede yer alacak olan Doğa Utkay’ ın hepsini nasıl idare edeceği ise merak konusu. Ama görünen o ki yetenekli oyuncu hepsine yetişmenin bir çaresini bulmuş. Aylin Kontante' nin instagram hesabından yaptığı paylaşımsa oyuncuyu bu sezonda Güldür Güldür Show’ da göreceğimiz anlamına geliyor:

Çokça merak edilen bir diğer isimse Ecem Erkek’ tir. Şuanda Ecem Erkek bulunduğu Yılmaz Erdoğan’ ın tiyatroda çokça adı geçen “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?” adlı projenin heyecanında. Oyuncu bahsi geçen tiyatro oyununun film uyarlanmasında rol kapmıştır. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Adlı filmin ise çekimlerinin bitmesine birkaç hafta kaldı. Yani oyuncunun Güldür Güldür Show’da yer alma ihtimali yüksekti ama yer alacağını kesinleştiren kendi paylaşımı oldu:

Ecem Erkek, Naime rolü ile 2018’ de kadroya katılmıştı. Naime ve Bilal, Altın Kardeşler ve Patroniçe gibi skeçlerde performansı öne çıkan Ecem Erkek yeni sezonda Güldür Güldür Show’ da kalmakta olan oyunculardandır. Güldür Güldür Show’ un geçtiğimiz 1 Eylül’ de yapılan yeni sezon çekimlerinde Doğa Rutkay ve Aylin Kontante’ nin paylaşımlarından yeni sezonda bulunacak ve ekipten ayrılmayacak oyunculara ayna tuttu. Paylaşımlarda görünenler ise ekibin bir kısmıydı. Diğer ekip müsait olmadığı için mi orda değildi bilinmiyor ama Ecem Erkek ve Doğa Rutkay dışında ekipte Onur Atilla, İrem Kahyaoğlu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Aylin Kontante’ nin ekipte kalacağı kesinleşmiş oldu. Ayrıca Alper Kul’ un yaptığı paylaşım ile Alper Kul ile birlikte Onur Buldu’ nun ve ekipten birkaç erkek oyuncularla verilen pozlar ise devam edecekleri yönünde:


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 17:14
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