Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?

Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı Show TV ekranlarının en sevilen programlarından Güldür Güldür Show'un 2021-2022 yeni sezonunda yayında olup olmayacağı ekrana ve programın final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show eğlence programının ne zaman final yapacağı ve bu sezon final mi yoksa sezon finali mi yapacağı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Güldür Güldür Show 2021-2022 yeni sezonda olacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan popüler eğlence programı Güldür Güldür Show her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. 27 Şubat 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan program kısa sürede izleyicileri etkilemeyi başardı ve uzun yıllar ekranlarda kalmayı başardı. Ali Sunal, eğlenceli skeçlerle bizi ekrana bağlayan bir gösteriye ev sahipliği yapmaktadır. Alınan reytingler ve oyuncuların başarılarıyla anılan program geniş bir izleyici kitlesine sahip. Herkesin severek izlediği programlardan biri olan Güldür Güldür Show, 2021-2022 sezonunda gösterilmeye devam edecek.

Güldür Güldür Show bitecek mi?

Güldür Güldür Show final mi yapacak?

2013 yılından bu yana ekranların olmazsa olmazı olan Güldür Güldür Show oldukça başarılı isimlere sahip. Bu isimlerden bazıları; Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Bulur, Onur Atilla, Ecem Erkek ve Mahir İpek’tir. Her geçen gün güçlü isimlerle büyüyen ve adından sıkça söz ettiren program 9. sezonunda. Meltem Bozoflu’nun yönetmenliğini yaptığı Güldür Güldür Show'un bu başarı ile bittiği ve final yapması söz konusu bile değildir.

Show TV ekranlarında 9 sezon seyirci karşısına çıkan program, eğlenceli ve komik bölümleriyle bizi her hafta ekrana bağlamaktadır. BKM imzası taşıyan programının her bölümünde tanınan isimler konuk olarak yer alıyor. Oldukça başarılı isimlerin yer aldığı tiyatro komedi programı yıllar içinde büyük bir başarı ile gelişti. Uzun yıllardır ekranlarda olan program geniş bir izleyici kitlesine sahip. Yani Güldür Güldür Şovu çok iyi gittiği için final yapmayacaktır.

Güldür Güldür Show final mi sezon finali mi yapacak?

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Güldür Güldür Show 2013 yılından bu yana ekranlarda yerini almıştır. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro programına yoğun ilgi var. Sosyal medyada da oldukça popüler olan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip. Bu nedenle yıllardır ekranlarda yer alıyor. Popüler program önümüzdeki sezon Show TV ekranlarında gösterilmeye devam edecek. Yani bu sezon final yapmayacak.