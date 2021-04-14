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Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı?

Show TV'nin fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:13
Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı?
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Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür tüm hızıyla devam ederken yeni bölümünün olup olmayacağı merak konusu oldu .

Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman?

Güldür Güldür Show yeni bölümleri her Salı Show TV ekranında seyircisiyle buluşuyor. 14 Nisan Çarşamba günü progamın tekrarı 20.00 saati itibariyle seyircinin karşısına çıkıyor.

Güldür Güldür Show oyuncuları kimler?

BKM yapımı Güldür Güldür Show'un oyuncuları ;

Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoglu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atila, Onur Buldu, Ugur Bilgin, Ünal Yeter gibi ünlü isimler bulunuyor.



Son Güncelleme: 14.04.2021 18:13
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Güldür GüldürGüldür Güldür Show Yeni Bölüm
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