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Güldür Güldür Show Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü ile izleyenleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. 2021 senesine girilecek olan gece yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelecek olan Güldür Güldür Show'un konuklarından biri de Aslıhan Güner olacak...

31 Aralık 2020 Perşembe 20:05
Güldür Güldür Show Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde binlerce izleyicisini kahkahalara boğan Güldür Güldür Show, 2021 senesine girildiği gece de yılbaşı özel bölümü ile yayınlanacak. Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde birbirinden önemli isimler konuk olarak yer alacaklar. Son olarak tanıtım fragmanlarından görüldüğü kadarıyla Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümüne Aslıhan Güner konuk olarak katılım gösterecek.

Aslıhan Güner’in konuk olacağının açıklanması sonrasında güzel oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Aslıhan Güner kimdir?

Aslıhan Güner 17 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. 33 yaşındaki güzel oyuncu daha önce yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı performans ile tanınmaktadır. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk dersleri alan başarılı oyuncu Aslıhan Güner, ilk defa 2002 senesinde Sırlar Dünyası ismindeki dizi ile deneyim elde etmiştir. Kariyerinde birçok yapımda yer alan Aslıhan Güner, 2013 senesinde Şefkat Tepe isimli dizide rol arkadaşı olan Mert Kılıç ile dünya evine girmiştir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:05
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Show TvGüldür Güldür ShowAslıhan Güner
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