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Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Güldür Güldür ekibinin sevilen ismi Alper Kul, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Alper Kul nerelidir? Rol aldığı yapımlar nelerdir? Başarılı oyuncu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

16 Haziran 2021 Çarşamba 20:07
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
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Alper Kul hakkında detaylar merak edilmektedir.

5 Aralık 1975 tarihinde doğmuştur. Güldür Güldür programıyla yıldızı parlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüştür. Amerika Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Güldür Güldür programındaki iş arkadaşı Aylin Kontente ile evlenmiştir. 2013 yılında oğulları Arel dünyaya gelmiştir. Çiftin 2018 yılında bir oğulları daha olmuştur.

İstanbul Fatih Süleymaniye’de doğan oyuncu aslen Trabzonludur.

Rol aldığı diziler

  • 1996- Gurbetçiler
  • 2001- Yılan Hikayesi
  • 2002- Kınalı Kar
  • 2004- Çemberimde Gül Oya
  • 2005- Aşka Sürgün
  • 2006- Arka Sokaklar
  • 2007- Sessiz Gemiler
  • 2008- Jack Hunter and the Quest for akhenatens tomb
  • 2010- Şen Yuva
  • 2011- 5’er Beşer
  • 2011- Muhteşem Yüzyıl
  • 2012- İnsanlar Alemi
  • 2013- BKM Güldür Güldür
  • 2013- Osmanlı Tokadı

Rol aldığı filmler

  • 1997 – Hamam

    2002 – Kazık (Kısa Film)

    2006 – Kader

    2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım 2007 – Tiksinti

    2008 – Gölge

    2009 – Gecenin Kanatları

    2009 – Güneşi Gördüm 2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel

    2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel

    2014 – Olur Olur!

    2016 – Dedemin Fişi

    2017 – Cici Babam

    2018 – Ölümlü Dünya

    2020 – Mahalleden Arkadaşlar

Rol aldığı dizi ve filmler dışında katıldığı tiyatro oyunları ve güldürü programları ile de dikkat çekmektedir. Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.


Son Güncelleme: 16.06.2021 20:07
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Güldür GüldürAlper KulRol Aldığı Diziler
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