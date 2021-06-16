Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Alper Kul hakkında detaylar merak edilmektedir.

5 Aralık 1975 tarihinde doğmuştur. Güldür Güldür programıyla yıldızı parlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüştür. Amerika Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Güldür Güldür programındaki iş arkadaşı Aylin Kontente ile evlenmiştir. 2013 yılında oğulları Arel dünyaya gelmiştir. Çiftin 2018 yılında bir oğulları daha olmuştur.

İstanbul Fatih Süleymaniye’de doğan oyuncu aslen Trabzonludur.

Rol aldığı diziler

1996- Gurbetçiler

2001- Yılan Hikayesi

2002- Kınalı Kar

2004- Çemberimde Gül Oya

2005- Aşka Sürgün

2006- Arka Sokaklar

2007- Sessiz Gemiler

2008- Jack Hunter and the Quest for akhenatens tomb

2010- Şen Yuva

2011- 5’er Beşer

2011- Muhteşem Yüzyıl

2012- İnsanlar Alemi

2013- BKM Güldür Güldür

2013- Osmanlı Tokadı

Rol aldığı filmler

1997 – Hamam 2002 – Kazık (Kısa Film) 2006 – Kader 2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım 2007 – Tiksinti 2008 – Gölge 2009 – Gecenin Kanatları 2009 – Güneşi Gördüm 2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel 2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel 2014 – Olur Olur! 2016 – Dedemin Fişi 2017 – Cici Babam 2018 – Ölümlü Dünya 2020 – Mahalleden Arkadaşlar

Rol aldığı dizi ve filmler dışında katıldığı tiyatro oyunları ve güldürü programları ile de dikkat çekmektedir. Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.