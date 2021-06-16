Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Alper Kul hakkında detaylar merak edilmektedir.
5 Aralık 1975 tarihinde doğmuştur. Güldür Güldür programıyla yıldızı parlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüştür. Amerika Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Güldür Güldür programındaki iş arkadaşı Aylin Kontente ile evlenmiştir. 2013 yılında oğulları Arel dünyaya gelmiştir. Çiftin 2018 yılında bir oğulları daha olmuştur.
İstanbul Fatih Süleymaniye’de doğan oyuncu aslen Trabzonludur.
Rol aldığı diziler
- 1996- Gurbetçiler
- 2001- Yılan Hikayesi
- 2002- Kınalı Kar
- 2004- Çemberimde Gül Oya
- 2005- Aşka Sürgün
- 2006- Arka Sokaklar
- 2007- Sessiz Gemiler
- 2008- Jack Hunter and the Quest for akhenatens tomb
- 2010- Şen Yuva
- 2011- 5’er Beşer
- 2011- Muhteşem Yüzyıl
- 2012- İnsanlar Alemi
- 2013- BKM Güldür Güldür
- 2013- Osmanlı Tokadı
Rol aldığı filmler
- 1997 – Hamam
2002 – Kazık (Kısa Film)
2006 – Kader
2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım 2007 – Tiksinti
2008 – Gölge
2009 – Güneşi Gördüm 2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel
2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel
2014 – Olur Olur!
2016 – Dedemin Fişi
2017 – Cici Babam
2018 – Ölümlü Dünya
2020 – Mahalleden Arkadaşlar
Rol aldığı dizi ve filmler dışında katıldığı tiyatro oyunları ve güldürü programları ile de dikkat çekmektedir. Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.