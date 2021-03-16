Güldür Güldür Show 257. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle

Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür 256.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Güldür Güldür Show 16 Mart Salı akşamı saat 20:00’de 257.bölümüyle Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Güldür Güldür Show 257.bölüm tanıtımı

Güldür Güldür Show konusu

Komedi skeç programı olan Güldür Güldür Show’un Ali Sunal’ın sunumuyla oyuncuların yazılan skeçleri sahneleyerek izleyiciye aktarmasını konu ediniyor. Programda her hafta çok sayıda skeç sahneleniyor. Uzun süredir Show TV ekranlarından yayınlanan ve izleyicileri kahkaha tufanına sevk eden programda önemli isimlerde sahne alıyor. Oyuncu Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Çağlar Çorumlu gibi isimler Güldür Güldür Show ekibinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Güldür Güldür Show 257.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.