Güldür Güldür Show 2020- 2021 sezonu oyuncu kadrosu belli oldu!

SHOW TV ekranlarının sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show 2020 – 2021 oyuncu kadrosunu duyurdu. Duyuru sonrasında program hayranları araştırmalara başlarken aynı zamanda yeni Güldür Güldür Show oyuncuları da merak edilmeye başlandı.

Oyuncu kadrosuna ilk olarak Dağhan Külegeç’in katıldığı duyurulduktan sonra Murat Akkoyunlu’da Güldür Güldür Show oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Güldür Güldür Show 2020 – 2021 oyuncu kadrosu

Dağhan Külegeç,

Murat Akkoyunlu,

Açelya Topaloğlu- Çiçek,

Ali Sunal- Aziz Güngör Esen,

Alper Kul-İsmail Canevimden,

Aylin Kontente- Burcu

Aziz Aslan- Fikri Tarhanacı,

Burak Topaloğlu- Bahadır,

Doğa Rutkay- Yeter Kazak,

Ecem Erkek- Naime,

Giray Altınok-Feridun

İrem Kahyaoğlu-Leman,

Mahir İpek- Hayati,

Meltem Yılmazkaya- Mehtap,

Onur Atilla- İbrahim Çekiç,

Onur Buldu- Bilal Koçyiğit,

Uğur Bilgin- Mesut,

Ünal Yeter- Kudret.

Dağhan Külegeç kimdir?

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Külegeç İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. 1998 yılında Baba Bana Reyting Al dizisi ile ilk defa izleyici karşısına çıkan Dağhan Külegeç daha sonrasında ekranlarda sıklıkla görünmeye başladı. A Takımı programında yardımcı yönetmenlik ve reji asistanı, Arka Pencere reklam şirketinde yönetmen asistanlığı yaparak televizyonun çoğu alanında bulunan Külegeç oyunculuğu seçerek kamera önünde görev almaya başladı.

Dağhan Külegeç görev aldığı yapımlar

1998- Baba Bana Reyting Al- Bakkal Çırağı,

2003- Lİse Defteri- Serhat,

2005- Hırsız Polis- Jilet,

2007- Kavak Yelleri- Efe,

2013- Fatih- Turahan Bey,

2014- Kiraz Mevsimi- Mete,

2017- Yeni Gelin- Kağan,

2013- Survivor

Murat Akkoyunlu kimdir?

1973 yılında Bursa doğumlu olan Murat Akkoyunlu Bursa’da bulunan Tobav Gençlik Tiyatrosunda oyunculuk eğitimlerine başladı.

Murat Akkoyunlu görev aldığı yapımlar

2012- Sağ Salim,

2012- İşler Güçler,

2013- Arkadaşım Max,

2014- Boynu Bükükler,

2015- Komedi Türkiye,

2016- Çakallarla Dans,

2017- Şevkat Yerimdar,

2020- Mahalleden Arkadaşlar.

Açelya Topaloğlu kimdir?

Güldür Güldür’de Çiçek rolü ile adından söz ettiren Açelya Topaloğlu 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tan Sağtürk moden dans bölümünde eğitimler alan Topaloğlu daha sonrasında Anadolu Ateşinde görev yapmıştır. Müjdat gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan güzel oyuncu daha sonrasında ekranlarda boy göstermeye başlamıştır.

Açelya Topaloğlu görev aldığı yapımlar

2008- Aşk Yakar-Belda,

2012- Eve Düşen Yıldırım-Sevda,

2014- Kaçak Gelinler-Almilla,

2015- İnadına Aşk- Defne,

2017- Meryem-Derim,

2018- Darısı Başımıza-Rüya,

2019- Güldür Güldür Show- Çiçek

Ali Sunal kimdir?

Kemal Sunal’ın oğlu olan Ali Sunal Güldür Güldür Show’da yönetmenlik yapmaktadır. Skeçlere ve oyunlara müdahale ederek programı daha eğlenceli hale getiren Ali Sunal 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Sunal daha sonrasında Sadri Alışık Tiyatrolarında ve Haldun Dormen Tiyatrolarında görev almıştır.

Ali Sunal görev aldığı yapımlar

1999- Propaganda- Mahmut,

2003- Okul-Alpaslan Bey,

2008- Benim Annem Bir Melek-Çetin,

2010- Yaprak Dökümü Serhat,

2014- Yusuf Yusuf- Yusuf,

2011- 5’er Beşer,

2012- İnsanlar Alemi,

2013- Güldür Güldür

Alper Kul kimdir?

Programın en komik isimlerinden bir tanesi olan Alper Kul, İsmail Canevimden karakterine hayat vermektedir. Daha öncesinde komedi dizilerinde başrol olarak görev yapan Kul özellikle son filmlerinden Sümele’nin Şifresi filminde büyük başarı elde etmiştir. Aylin Kontente ile evli olan Alper Kul eşi ile aynı programda görev almaktadır.

Aylin Kontente kimdir?

Programda Burcu karakterini canlandıran ve kadın karakterler arasında en komik oyuncu olarak bilinen Kontente Alper Kul’un da eşidir. Yaprak Dökümü ve Seksenler dizilerinde görev alan Kontente oyunculuğu ile çok beğenilmektedir.

Aziz Aslan

Programda Fikri Tarhanacı karakterine hayat veren Aslan, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Aslan Çağdaş Drama Deneği ve Zeytinbunu Belediyelerinde drama ve tiyatro eğitimi alarak oyuncu olmuştur. Olur Olur, Eyvah Eyvah 3 ve Güldür Güldür’de görev almıştır.

Burak Topaloğlu

1988 İstanbul doğumlu olan Topaloğlu Güldür Güldür’ün en eski oyuncularından bir tanesidir. Bahadır rolü ile tanınmaktadır.

Doğa Rutkay

Son dönemlerde reklam filmleri ile ünlenen Rutkay, 1978 Ankara doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesinde tiyatro bölümü mezunu olan Rutkay Çakallarla Dans, Derdimiz Atatürk ve Dedemin Fişi filmlerinde görev almıştır.

Ecem Erkek

2019 – 2020 sezonunda programa katılan ve Naime karakteri ile pek çok kişinin sevgilisi hakine gelen Ecem Erkek Mamak Belediyesinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesinde diksiyon eğitimi almıştır. Hakan Muhafız ile ünlenen oyuncu Güldür Güldür Show’un sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir.

Giray Altınok

Programda Feridun karakterine hayat vermektedir. Ön planda olan bir oyuncu olmasa da yardımcı rollerde ki başarısı ile tanınmaktadır.

İrem Kayhanoğlu

1980 yılında dünyaya gelen İrem Kayhanoğlu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyator bölümü mezunudur. 2004 yılında Aliye dizisinde ki başarısı ile tanınan Kayhanoğlu Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi yapımlarında görev aldı.

Mahir İpek

Hayati rolünü canlandıran İpe 1962 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan İpek, Zengin Kız Fakir Oğlan dizisindeki Sarp karakteri ile büyük beğeni topladı. Hükümet Kadın, Jet Sosyete, Cici Babam, Kolonya Cumhuriyeti yapımlarında da görev aldı.

Meltem Yılmazkaya

Mehtap karakteri ile oynadığı her skeçte izleyenleri kırıp geçiren Yılmazkaya 1984 yılında doğmuştur. Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi alan başarılı oyuncu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Aile Saadeti, Benim Annem Bir Melek, Şen Yuva, Aldırma Gönül, Güldür Güldür, Dedemin Fişi, Kaçma Birader ve Cici Babam yapımlarında görev almıştır.

Onur Atilla

Programın en sevilen karakterlerinde bir tanesi olan Atilla 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Huzurum Kalmadı, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi ve Cici Babam yapımlarında görev almıştır.

Onur Buldu

Programda Bilal karakterine hayat veren Buldu programın en sevilen erkek oyuncularından bir tanesidir. 1982 İzmir doğumlu olan başarılı oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyator bölümü mezunudur. Papatyam, Aşağı Yukarı Yemişliler, Benim Annem Bir Melek, Avrupa Yakası, Dedemin Fişi, Cici Babam, Bayi Toplantısı ve daha birçok yapımda görev almıştır.

Uğur Bilgin

Mesut karakteri ile tanınmaktadır. Boynu Bükükler, Aşağı Yukarı Yemişliler, Organize İşler, Dedemin Fişi, Kolonya Cumhuriyeti, Plajda yapımlarında görev almıştır.

Ünal Yeter

1977 Samsun doğumlu olan oyuncu Kudret karakterine hayat vermektedir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya bölümü mezunudur. Altınsoylar, Aile Arasında, Türk Malı, Babamın Ceketi yapımlarında görev almıştır.