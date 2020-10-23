Güldür Güldür programına katılan yeni oyuncular kimler! Programdan kimler ayrıldı?

Show TV’de yayınlandığı günden itibaren geniş kitlelere hitap eden program Güldür Güldür, yeni sezonu ile birlikte yeni isimlerle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezon ile ilgili ilk tanıtım fragmanını yayınlayan programın kadrosuna dahil olan isimler fragmanda belli oldu.

Güldür Güldür yeni sezon yeni gelen isimler kimler?

Oynadığı dizi ve filmler ile izleyiciler tarafından tam not alan Murat Akkoyunlu, yeni sezonu başlayacak olan Güldür Güldür programında boy gösterecek.

Yeni sezonu başlayacak olan Güldür Güldür’e dahil olan bir diğer isim ise Kavak Yelleri dizisi ile tüm Türkiye’nin tanıdığı Dağhan Gülegeç oldu. Ünlü oyuncu programda boy göstereceğinin haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Güldür Güldür’e son katılan isim ise Buyur Burdan Bak adlı program ile izleyicilerin beğenisini toplayan Giray Altınok oldu.

Mustafa, Şevket, Sinem ve Çetin yeni sezonda olmayacak!

Güldür Güldür programının geçtiğimiz yıllarda kadrosunda bulunan Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, İrem Sak ve Sinan Çalışkanoğlu yeni sezon ile birlikte programda yer almayacak. Programdan ayrılan oyuncular farklı projeler ile izleyici karşısına çıkacak.

Güldür Güldür program takipçileri tarafından üzüntüyle karşılanan bu ayrılıkların ardından programa yeni katılan isimler ile birlikte programın daha heyecanlı olması bekleniyor.