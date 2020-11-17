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Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, yeni yayın günü ne zaman?

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür'ün yayın günü yeniden değiştirildi. Bundan sonra sevilen programın her Salı akşamı Show TV'de yayınlanacağı aktarıldı...

17 Kasım 2020 Salı 01:39
Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, yeni yayın günü ne zaman?
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin kahkahalara boğulmasını sağlayan Güldür Güldür Show yeniden izleneceği günü bekliyor. Uzun süredir Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Güldür Güldür Show’un yayın gününde yeniden değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile birlikte programın yayın günü ikinci kez değişmiş oldu.


BKM tarafından ortaya konan ve oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi önemli oyuncuların bulunduğu Güldür Güldür Show’a son olarak Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç katılmıştı.

Güldür Güldür Show yeni sezonda ilk bölümü ile 26 Ekim tarihinde ekranlardaki yerini almıştı. Son olarak yapılan açıklama ile birlikte sevilen programın her Salı akşamında yayınlanacağı aktarıldı.

Güldür Güldür Show yeni bölümü ile 17 Kasım Salı akşamı Show TV’de yer aldı.



Son Güncelleme: 17.11.2020 01:39
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Anahtar Kelimeler:
Show TvGüldür Güldür Show
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