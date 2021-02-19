Güldane Biçer olayı nedir? Müge Anlı Güldane Biçer bulundu mu?

Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kimin yaptığı belli olmayan cinayetleri ve kayıp olan kişilerin araştırılmasının yanında yaptığı ‘Sevgi İzi’ gibi sosyal sorumluluk projeleri ile oldukça dikkat çekiyor. Müge Anlı kayıp olan kişileri bulup geçmişlerini ortaya çıkartarak ve cinayete uğrayan kişilerin katillerini adalete teslim ederek, mağduriyet yaşayan insanlara yardım etmeye, sorunlarını çözmeye katkıda bulunuyor.

Müge Anlı Güldane Biçer olayında neler yaşandı?

Üç çocuğu olan Güldane Biçer’in şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinin evine sürekli sığındığını söyleyen Güldane Biçer’in kardeşi yaşanan olaylarla ilgili bilgiler iletmeye devam ediyor.

Güldane Biçer için son durumu ne?

2021 yılının Şubat ayının ortasından beri Müge Anlı’ya konu olan Biçer, hala bulunamamıştır.