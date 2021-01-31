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Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Dizide kendini canlandıracak olan Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var oldukça merak ediliyor.

31 Ocak 2021 Pazar 18:01
Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümüne konuk oluyor. Pazar akşamlarını renklendiren diziye, her hafta birbirinden ünlü isimler katılıyor. Menajerimi Ara’nın bu haftaki bölümünde Ego Ajans çalışanları, Gülben Ergen’in yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışıyor.

Gülben Ergen kimdir?

25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Ticaret Lisesi’nde tamamlamıştır. Henüz lise 2.sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2.oldu. Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışma ile tanınan Ergen liseyi bitirdikten sonra bir süre mankenlik yaptı.

Konservatuar eğitimi almayan Ergen, özel eğitim ve kurslarla eksikliğini tamamladı. Sinema kariyerine Kenan Kalay ile birlikte oynadığı ‘Deniz Yıldızı’ adlı film ile başladı. Sonrasında Aydan Şener ile birlikte rol aldığı ‘İki Kız Kardeş’ filminde de başrolde yer aldı. Dadı dizisiyle oyunculuktaki başarısını gösteren Ergen, aynı zamanda çıkardığı albümlerle de adından söz ettirdi.

Gülben Ergen, 2004 yılında Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden Atlas, Ares ve Güney isimlerinde üç çocuğu oldu. Ergen, 2012 yılında Mustafa Erdoğan ile boşandı. 2014 yılında sunucu Erhan Çelik ile evlenen Ergen, bu evliliğini de 2016 yılında noktaladı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenMenajerimi AraMustafa Erdoğan
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