Greta film konusu ve oyuncuları

IMDB puanı 6.0 olan film heyecanlı serüven filmi olarak tanımlanabilir. Frances ve Erica’nın arkadaşlığına şahit olan film daha sonra ABD New York’ta bu arkadaşların gizemli dünyasını ele alıyor. Greta’nın kısa zaman öncesinde sahip olduğu her şeyi kaybetmesi iddiası üzerine genç kızda değişik problemler ortaya çıkmaktadır. Piyanoyu çok seven Greta yakın arkadaşı Erica’nın başına büyük bir iş açması sonucunda genç kızların hayatlarında önemli değişikliler olarak olumsuz sonuçlanıyor. 100 dakikaya yakın olan film bazı sahnelerinin film ile alakası olmadığı görülmektedir.

GRETA film oyuncuları

Isabelle Huppert – Greta





Chloë Grace Moretz – Frances





Maika Monroe – Erica