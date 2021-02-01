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Greta film konusu ve oyuncuları

‘Greta’ isimli film başrollerinde oldukça başarılı kadınlar oynayarak film izleyicilerine farklı hava katmayı başarıyor. New York’ta eğlenceli zaman geçiren iki kadının daha sonra değişen hayat hikayelerini konu alıyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:45
Greta film konusu ve oyuncuları
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IMDB puanı 6.0 olan film heyecanlı serüven filmi olarak tanımlanabilir. Frances ve Erica’nın arkadaşlığına şahit olan film daha sonra ABD New York’ta bu arkadaşların gizemli dünyasını ele alıyor. Greta’nın kısa zaman öncesinde sahip olduğu her şeyi kaybetmesi iddiası üzerine genç kızda değişik problemler ortaya çıkmaktadır. Piyanoyu çok seven Greta yakın arkadaşı Erica’nın başına büyük bir iş açması sonucunda genç kızların hayatlarında önemli değişikliler olarak olumsuz sonuçlanıyor. 100 dakikaya yakın olan film bazı sahnelerinin film ile alakası olmadığı görülmektedir.

GRETA film oyuncuları

Isabelle Huppert – Greta

Chloë Grace Moretz – Frances


Maika Monroe – Erica



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:45
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GretaFilm
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