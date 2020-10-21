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Grand Theft Auto (GTA) film konusu ve vizyon tarihi

Dünya üzerinde milyonlarca oyuncusu bulunan efsanevi oyun GTA V'in filminin çekileceğine yönelik iddialar ortaya kondu. Oyunun sevenleri film iddiaları sonrasında konusunu ve oyuncularını merakla beklemeye başladılar...

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:13
Grand Theft Auto (GTA) film konusu ve vizyon tarihi
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Dünya üzerinde 2013 senesinden bu yana en çok oynanan oyunlardan biri olarak karşımıza çıkan Grand Theft Auto ile ilgili milyonlarca kişiyi heyecanlandıracak yeni bir iddia ortaya kondu. Bugünlerde serinin 6. Oyunu ile ilgili beklentiler giderek artarken, bir yandan da oyunun filme uyarlanacağı yönünde bir iddia ortaya kondu.


2013 senesinde piyasaya sürülen Grand Theft Auto V oyunu dünya üzerinde satış rekorları kırmış, milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başlamıştı. Halen piyasada aktif bir şekilde oynanan oyunun filminin çıkacağına yönelik ortaya atılan iddialar da oyunun severleri tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Grand Theft Auto Filminin Konusu

GTA VI oyununun yakında oyuncuların kullanımına açılacağı ifade edilirken bu oyunun erişime açılmasından evvel bir film haberinin de verilebileceği öne sürülüyor. Filmin çekilmesi durumunda ise yapımcı firma olan Rockstar’ın ana şirketi olan Take-two Interactive’nin CEO’su tarafından yorumlara bakıldığında Vice City’de geçeceği düşünülüyor.

Ancak filmde, oyunda yaşanan olaylara çok bağlı kalmayacağı, sadece oyundaki karakterler olan Micheal, Franklin ve Trevor’un etrafında devam edeceği belirtilenler arasında yer alıyor. Aksiyon dolu bir film olması beklenirken filmde oynayabilecek oyuncuların da oyundaki karakterleri canlandıranların gerçek halleri olacağı iddia ediliyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
Grand Theft AutoGTA VGTA VI
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