Grace Cinnet film konusu nedir? Grace Cinnet film yorumu

Grace Hill adındaki küçük kız, annesi Mary’nin onu hangi şartlarda doğurduğu ve sonrasında nasıl öldüğü konusunda bir bilgisi olmadan yaşamını sürdürmektedir. Fakat zaman ilerlediği zaman anne Mary’nin oldukça güçlü varlıklar ile mücadele içinde olup öldüğünü anlıyor ve o saatten sonra olaylar değişmeye başlıyor. Şeytansı bir varlıkça ele geçirilmiş olan vefalı bir anne, son gücünü bebeği adına harcayıp hayata gözlerini yumuyor.

Seneler boyuncu, dinine oldukça bağlı birisi gibi duran büyükannesinin büyüttüğü küçük kız 18 yaşına geldiği zaman, esir kampından uzaklaşmaya karar verir. Büyükannesince tutsak hissine giren Grace kendisini üniversite yaşamı içinde bulur. Bu sayede senelerdir yaşamaktan mahrum bırakıldığı çocukluğuyla ergenlik dönemlerini yeniden kazanabilmek ümidi ile önce aşık olur, alkolik olur ve ardından diğer bazı gençlik serüvenlerine adım atar.

Filmin yorumu

Filmin yazarlığı ile yönetmenliğini yapan Jeff Chan, filmin ilk yarısını yalnızca Grace karakteri ile ilgili izlenimler sunmakla geçiriyor. Korku temalı konsepti ile vizyona girmiş olsa da gençlik temasının karşılığını veren sekanslar ile filmi sürdürüyor. Aşk, alkollü partiler ile devam ederken sonunda ilk kıvrım da gerçekleşiyor. Öyle ki 18 sene önce annesini ele geçirmiş olan ve onun ölmesine neden olan şeytansı yaratık, bu sefer de Grace’e musallat olur. Bu gelişme sonrasında Grace karakterinin hayatında şeytan çıkarma, farklı ayinler ile diğer birçok gelişme yaşanacaktır.

Şeytan çıkarma, lanetler, büyü, zombiler ve daha pek çok kriter ile karşımıza çıkmakta olan korku filmlerinde yeni tatlar aradığımız, farklı maceralara kapıları açmak isteğimiz kaçınılmaz bir aşikâr. Bizlere yeni tatlara sunacak kriterin ne olduğunu bilmemekle birlikte artık pek çok birey gibi “lanetli kadın” konseptinden bunaldığımı belirtebilirim. Konsept olarak sonu gelmeyen senaryolara işaret etse de hep aynı akış şeması içinde ilerleyen ve final sahnesinin ilk dakikadan itibaren anlaşıldığı yapımlar ne yazık ki eskisi gibi popülerliğini sürdüremiyor.

Bundan dolayı Grace: The Possession da benzer türlerinden esinlenmiş olarak yola çıkarken yolculuk arasında epey çalkantılı dakikalara imza atıyor. Korku filminden ziyade ergenlik ve dram sekansları ile hatırlanan vasatın altı performansı ile korku filmlerinden ne kadar sıkıldığımızın ispatını yapmış oluyor. Sanırım bu söylediklerimden ne demek istediğimizi net olarak anladınız. Alıştığınız görselleri başka oyuncu kadrosu üstünden yaşamayı isterseniz, Grace Cinnet sizin için belki yeterli olur. Tüm bunların dışında izlemeye değecek bir film değil. Yine de siz bilirsiniz.

Filmin IMDB puanı 4,7’dir.

Oyuncu kadrosu