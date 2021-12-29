İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi...

Grace Cinnet film konusu nedir? Grace Cinnet film yorumu

Korku türünde film izlemeyi sevenler yeni alternatif film arayışında. Korku severler tarafından sevilerek izlenen filmler arasında yer alan Grace Cinnet ise en çok tavsiye edilen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Grace Cinnet film konusu nedir? İşte detaylar…

29 Aralık 2021 Çarşamba 06:20
Grace Cinnet film konusu nedir? Grace Cinnet film yorumu
Takip Et:

Grace Hill adındaki küçük kız, annesi Mary’nin onu hangi şartlarda doğurduğu ve sonrasında nasıl öldüğü konusunda bir bilgisi olmadan yaşamını sürdürmektedir. Fakat zaman ilerlediği zaman anne Mary’nin oldukça güçlü varlıklar ile mücadele içinde olup öldüğünü anlıyor ve o saatten sonra olaylar değişmeye başlıyor. Şeytansı bir varlıkça ele geçirilmiş olan vefalı bir anne, son gücünü bebeği adına harcayıp hayata gözlerini yumuyor.

Seneler boyuncu, dinine oldukça bağlı birisi gibi duran büyükannesinin büyüttüğü küçük kız 18 yaşına geldiği zaman, esir kampından uzaklaşmaya karar verir. Büyükannesince tutsak hissine giren Grace kendisini üniversite yaşamı içinde bulur. Bu sayede senelerdir yaşamaktan mahrum bırakıldığı çocukluğuyla ergenlik dönemlerini yeniden kazanabilmek ümidi ile önce aşık olur, alkolik olur ve ardından diğer bazı gençlik serüvenlerine adım atar.

Filmin yorumu

Filmin yazarlığı ile yönetmenliğini yapan Jeff Chan, filmin ilk yarısını yalnızca Grace karakteri ile ilgili izlenimler sunmakla geçiriyor. Korku temalı konsepti ile vizyona girmiş olsa da gençlik temasının karşılığını veren sekanslar ile filmi sürdürüyor. Aşk, alkollü partiler ile devam ederken sonunda ilk kıvrım da gerçekleşiyor. Öyle ki 18 sene önce annesini ele geçirmiş olan ve onun ölmesine neden olan şeytansı yaratık, bu sefer de Grace’e musallat olur. Bu gelişme sonrasında Grace karakterinin hayatında şeytan çıkarma, farklı ayinler ile diğer birçok gelişme yaşanacaktır.

Şeytan çıkarma, lanetler, büyü, zombiler ve daha pek çok kriter ile karşımıza çıkmakta olan korku filmlerinde yeni tatlar aradığımız, farklı maceralara kapıları açmak isteğimiz kaçınılmaz bir aşikâr. Bizlere yeni tatlara sunacak kriterin ne olduğunu bilmemekle birlikte artık pek çok birey gibi “lanetli kadın” konseptinden bunaldığımı belirtebilirim. Konsept olarak sonu gelmeyen senaryolara işaret etse de hep aynı akış şeması içinde ilerleyen ve final sahnesinin ilk dakikadan itibaren anlaşıldığı yapımlar ne yazık ki eskisi gibi popülerliğini sürdüremiyor.

Bundan dolayı Grace: The Possession da benzer türlerinden esinlenmiş olarak yola çıkarken yolculuk arasında epey çalkantılı dakikalara imza atıyor. Korku filminden ziyade ergenlik ve dram sekansları ile hatırlanan vasatın altı performansı ile korku filmlerinden ne kadar sıkıldığımızın ispatını yapmış oluyor. Sanırım bu söylediklerimden ne demek istediğimizi net olarak anladınız. Alıştığınız görselleri başka oyuncu kadrosu üstünden yaşamayı isterseniz, Grace Cinnet sizin için belki yeterli olur. Tüm bunların dışında izlemeye değecek bir film değil. Yine de siz bilirsiniz.

Filmin IMDB puanı 4,7’dir.

Oyuncu kadrosu

  • Alexia Fast – Grace / Mary
  • Lin Shaye – Helen
  • Alan Dale – Father John
  • Alexis Knapp – Jessica
  • Brett Dier – Brad
  • Joel David Moore – Luke
  • Madeleine Arthur – Sally
  • Kurt Ostlund – Joel


Son Güncelleme: 29.12.2021 06:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Grace Cinnet Film KonusuGrace Cinnet Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu
Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu
Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu
Netflix, klasik romantik filmlerine yeni bir soluk getiriyor! Tek Çare Aşk film konusu ve oyuncuları
Netflix, klasik romantik filmlerine yeni bir soluk getiriyor! Tek Çare Aşk film konusu ve oyuncuları
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?

Popüler Haberler

Grace Cinnet film konusu nedir? Grace Cinnet film yorumu
Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu
Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir?
Hijyen Belgesi nedir? Hijyen Belgesi alması zorunlu kişi ve işletmeler nelerdir?
Banka borcundan dolayı neleri haciz edebilir?
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden kurumlar hangileri?
Dünyanın En Zehirli Yılanları Hangileri?
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
PPK sonrası yeni kar payı oranları ne kadar? Konut finansmanı ile ev almak isteyen kişilere müjdeli haber geldi
Oto kuaför elemanı maaşı ne kadar? İŞ ilanlarına nereden ulaşılır?
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?
Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir? Rüyada fıstık yemek ne demek?
BAĞ-KUR sanal terk ne demek?
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?
Kadınlarda emeklilik şartları nedir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?
29 Aralık 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Aralık Çarşamba at yarışı programı
İşe İade Davası nedir?İşe İade Davası açma koşulları nelerdir ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.