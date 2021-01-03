Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur’da Aliço rolünü canlandıran Rıza Kocaoğlu Göztepe Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Kocaoğlu’nun vefatını Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Yiğidimiz, aslanımız, efendi amcamız Mustafa Kocaoğlu'nu kaybettik.’ Haberi ile duyuran Kocaoğlu’nun üzüntüsü görenleri yasa boğdu.

4 Ocak Pazartesi defin işlemi yapılacak

Daha sonra ‘Bu dünyadan Mustafa Kocaoğlu geçti’ adı altında bir paylaşım daha yapan Rıza Kocaoğlu, ‘Bu dünyadan Mustafa Kocaoğlu (Sakal Mustafa) geçti. Varlık sebebimiz, amcamız, her şeyimiz... Biz artık, biz değiliz. Yetiştirdiğin binlerce delikanlı seni yaşatacak amcam...’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Göztepe Spor Kulübünün eski başkanlarından olan ve geçmiş yıllarda İzmir’in Konak ilçesi Belediye meclis üyeliği yapan Mustafa Kocaoğlu 4 Ocak Pazartesi yapılacak defnedilecek.

Göztepe Spor Kulübü resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada eski başkana rahmet dilendi. Göztepe Spor Kulübü;

‘Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz’ açıklamaları ile acı haberi paylaştı.