Gözlerinin Ardında 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Netflix Behind Her Eyes yeni sezon tarihi belli mi?

Milyonlarca kişinin izlediği Gözlerinin Ardında isimli dizinin ikinci sezonu heyecan ile beklenmekte. Dizi çekimlerinin başında bir sezon olarak karar verildiği, fakat sürpriz son ile bittiği için ikinci sezon için onay alabileceği konuşulmakta.

Gözlerinin Ardında dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor?

Dizi 17 Şubat tarihinde yayınlanmaya başladı. Dizi yayın hayatına yeni başladığı için ikinci sezonun ne zaman başlayacağını konuşmak için daha çok erken. Sarah Pinborough’ın Behind Her Eyes adlı kitabından uyarlanmış olan dizinin ikinci sezonunun başlayıp başlamayacağı ile ilgili henüz netleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Yapımcıların pandemi nedeni ile yeni yapımlara onay vermeleri zorlaştı. Seyircilerin diziye gelen tepkilerine bakarak ikinci sezon da olabilir. Fakat dizi bir sezon ile de bitebilir.

Gözlerinin Ardında dizisinin konusu ne?

Gözlerinin Ardında isimli dizinin ikinci sezonu heyecan ile beklenirken, bir yandan da diziyi yeni izleyecek olanlar Gözlerinin Ardından isimli dizinin konusunu merak etmeye başladılar. Gözlerinin Ardından isimli dizinin konusu şöyledir;

Bekar olan bir anne, psikiyatrist patronu ile ilişki yaşadığı sırada, patronunun gizemli olan karısı ile de gizli bir arkadaşlık kurduktan sonra kendisini sapkınca zihin oyunları içinde bulur. Dizide 1 tane oğlu olan bekan bir anne ile bir psikiyatristin ofisinde yarı zamanlı olarak çalışmakta olan Louise anlatılmakta. Patronu ile yeni bir ilişki başlatan Louise patronunun karısı ile de beklenmeyen bir arkadaşlığa başlar. Yeni patronu David ile yeni bir ilişkinin kapılarını açtığında dünyayı sarsan ve sevgilisinin eşi Adele ile de beklenmeyen bir arkadaşlık kuran Louise’nin hayatı git gide garipleşmektedir. Louise kendisini hiçbir şeyin ve hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığı tehlikeli bir sırlar ağına hapsedilmiş olarak bulduğunda, alışılmışın dışında bir aşk üçgeni kısa zamanda karanlık, psikolojik bir gerilim ile sapkın ifşaat hikayesine dönüşmektedir.

Gözlerinin Ardında (Behınd Her Eyes) isimli dizinin oyuncuları kimlerdir?

Simona Brown (Louise)

Eve Hewson (Adele)

Tom Bateman (David)

Robert Aramayo (Rob)

Tyler Howitt (Adam)

Georgie Glen (Sue)

Nichola Burley (Sophie)

Roshan Seth (Dr.Sharma)