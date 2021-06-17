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Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar

Televizyonların sevilen kadın oyuncularından birisi olan Gözde Kansu merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar sorularını araştırılıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 18:27
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
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Türk televizyon dizi ve filmlerinin başarılı kadın oyuncularından birisi olan Gözde Kansu merak edilmeye başlandı. Gösterdiği performans ile adından sürekli söz eden Kansu pek çok dizi sever tarafından merak ediliyor.

Gözde Kansu kimdir?

1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen Gözde Kansu, 1,70 boyunda ve 55 kilodur. Bebekliğinden beri esnekliği ile dikkat çekmesi sonucunda bale ve atletizme yönlendirilen Kansu ilerleyen dönemlerde müzik, tiyatro hatta gazetecilik ile ilgilenen Kansu haber yazmaya başlamıştır. İstanbul’a gittikten sonra tiyatroya başlayan Kansu lise ve ortaokul eğitimini şarkıcı Sıla ile birlikte tamamlamıştır. İstanbul’a gittikten sonra Sıla Gençoğlu ile aynı evde yaşayan Gözde Kansu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra Dudaktan Kalbe dizisinde görev almıştır.

En son ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşan karakterine hayat veren başarılı oyuncu adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gözde Kansu’nun görev aldığı diziler

1995 – Çiçek Taksi

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Öğretmen)

2000 – Üzgünüm Leyla

2002 – En Son Babalar Duyar (Defnenin Arkadaşı)

2002 – Yeter Anne (Deniz)

2003 – Kurşun Yarası (Nefise)

2004 – Canım Annem

2005 – Haylaz Babam (Sekreter Yasemin)

2005 – Kısmet (Ebru)

2006 – Cemile

2008 – Dudaktan Kalbe (Nimet Başar Altuğ)

2009 – Bahar Dalları (Emine)

2010 – Hanımın Çiftliği (Seher)

2011 – Al Yazmalım (Helin Sezaioğlu)

2014 – Medcezir (Olcak)

2014 – Ankara’nın Dikmeni (Tilbe)

2014 – Ulan İstanbul (Jülide)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Zerrin)

2016 – İçerde (Yeşim)

2017 – Türk Malı

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Eyşan)

Gözde Kansu’nun görev aldığı filmler

2004 – Mürüvvetsiz Mürüvvet

2008 – Issız Adam (Sinem)

2009 – Aşk Üçgeni (Zeynep – Tuana)

2009 – Neşeli Hayat

2011 – Cast-ı Olanmı Var (Kısa film)

2015 – Geçmiş (Esin)


Son Güncelleme: 17.06.2021 18:27
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Gözde KansuKimdirDizileriFilmleri
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