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Göz filmi konusu ve oyuncuları

Göz filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler 2013 yılında vizyona giren Göz filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:51
Göz filmi konusu ve oyuncuları
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2013 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük ses getiren Göz filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Anne babalarının ölümünü araştıran iki kardeşin yaşadığı korku dolu anların anlatıldığı film son yılların en başarılı korku filmlerinden biri olarak gösteriliyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Karen Gillan, Brenton Thwaites, Rory Cochrane ve Katee Sackhoff gibi isimler alıyor.

Göz filmi konusu

Kaylie ve Tim adında iki kardeş çok küçük yaşlarda anne ve babasını kaybetmiştir. Anne ve babasının ölümünden sorumlu tutulan iki kardeş, bu durumu aydınlatmak için yıllar sonra bir araya gelir. İki kardeşin anne babasının cinayetini araştırdığı sırada başına sıra dışı olaylar gelir.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:51
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GözFilm
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