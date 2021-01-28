Göz filmi konusu ve oyuncuları

2013 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük ses getiren Göz filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Anne babalarının ölümünü araştıran iki kardeşin yaşadığı korku dolu anların anlatıldığı film son yılların en başarılı korku filmlerinden biri olarak gösteriliyor.

Göz filmi konusu

Filmin oyuncu kadrosunda Karen Gillan, Brenton Thwaites, Rory Cochrane ve Katee Sackhoff gibi isimler alıyor.

Kaylie ve Tim adında iki kardeş çok küçük yaşlarda anne ve babasını kaybetmiştir. Anne ve babasının ölümünden sorumlu tutulan iki kardeş, bu durumu aydınlatmak için yıllar sonra bir araya gelir. İki kardeşin anne babasının cinayetini araştırdığı sırada başına sıra dışı olaylar gelir.