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Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!

13 Kasım tarihinde gösterime giren ve Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı İki Gözüm Ahmet filmi izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Filmi izlemeyenler ise filmle alakalı araştırmalarına devam ediyorlar...

17 Kasım 2020 Salı 18:51
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
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Bu hafta sinema salonlarında gösterime giren ve uzun zamandır film izleyicileri tarafından merakla beklenen İki Gözüm Ahmet filmiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan filmin nerede çekildiği merak edilenler arasında yer alıyor.

İki Gözüm Ahmet filmi konusu ve oyuncuları


Oyuncu kadrosunda Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız gibi önemli isimlerin yer aldığı biyografi, belgesel ve drama türündeki İki Gözüm Ahmet filminde, bir döneme damgasını vuran sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatı anlatılıyor.

Yönetmen koştuğunda Gani Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop’un yer aldığı, senaryosu ise Gönül Aktürk tarafından kaleme alınan filmin çekim yerlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Diğer yandan film için 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesine uygun olduğu belirtilenler arasında yer alıyor.

İki Gözüm Ahmet filmi 13 Kasım’dan itibaren sinema salonlarında gösterime girmiş durumda!



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:51
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Anahtar Kelimeler:
SinemaIki Gözüm AhmetAhmet Kaya
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