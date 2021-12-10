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Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?

Görünmez Bir Kızın itirafları isimli yapım 25 Ağustos 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başladı. 1 saat 32 dakika olan film komedi türündedir. Filmin konusu da araştırılmaktadır. Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir? Bu haberimizde Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusunu sizler için derledik. İşte Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu...

10 Aralık 2021 Cuma 21:23
Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?
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Netflix’te yayınlanan Görünmez Bir Kızın İtirafı isimli yapım dikkatleri çekmektedir. Gençlik ve değişimlere odaklanan filmin konusu araştırılmaktadır. Görünmez Bir Kızın İtirafı isimli yapımın konusu nedir?

Görünmez Bir Kızın İtirafı

Bruno Garotti'nin yönettiği "Görünmez Kızın İtirafları" Tete ve ailesinin hareketli bir sahnesiyle başlıyor. Taşınacakları evin Tete'nin büyükanne ve büyükbabasının evi olduğu söyleniyor. Taşınma töreninin kendisi büyük bir yıkım olsa da, eve taşınmak zorunda kalan yaşlılar için daha da üzücü. Bu gelişme karşısında Tete sakin kalmaya çalıştı ama aslında daha büyük sorunları olduğu ortaya çıktı. Çok sorumluluk sahibi bir genç, dersleri mükemmel ve sürekli projeler üzerinde çalışıyor. Ancak ne bir sosyal hayat, ne de eğlenecek ve oyalanacak bir arkadaş grubu yoktur. Liseli bir kızın hiç arkadaşının olmaması çok kötü bir durum.Aile grubu Tete’ye  genç kızın hayatına hazırlanması için baskı yaptı. Diğerlerine kıyasla komik bir karakteri ve gülünç bir görünüşü var. Bu yapım klasik ve vasat filmler arasında yerini alır. Dramatik hikayesi ile karşımıza çıkan filme bir şans verebilirsiniz.Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Klara Castanho – Tete

Júlia Gomes – Valentina

Fenanda Concon – Lais

Gabriel Lima – Davi

Júlia Rabello

Lucca Picon

Caio Cabral


Son Güncelleme: 10.12.2021 21:23
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