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Görümce filmi ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu ve oyuncuları

Gupse Özay’ın kaleme aldığı Görümce filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem çok beğenilen yerli komedi filmi Görümce konusu ne, Görümce filmi oyuncuları ve Görümce filmi ne zaman çekildi soruları gündem oldu.

05 Ekim 2021 Salı 14:34
Görümce filmi ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu ve oyuncuları
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Ünlü oyuncu ve yazar Gupse Özay’ın kaleme aldığı Görümce filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Son dönemde yazdığı komedi filmleriyle dikkat çeken Gupse Özay’ın Görümce adlı filmi çok beğenilmişti. İzleyiciler Görümce filmi konusu ve oyuncularını gündeme getirdi.

Görümce filmi konusu

Yeliz ve Ahmet çok yakın iki kardeştir. Kardeşine çok düşkün olan Yeliz’e kötü bir haber gelir. Aslında bu haber Ahmet için iyi bir haber olsa da Yeliz bu durumda kötü etkilenir. Ahmet bir kadına aşık olmuş ve evlenmek ister. Yeliz kardeşinden ayrılmak istemez ve bu süreç onun içi n kabustur. Dişli bir kadın olan Yeliz kardeşini bu evlilikten vazgeçirmek için arkadaşlarıyla plan yapar. Ancak işler tamamen çığırından çıkar.

Görümce filmi oyuncuları

Görümce filminde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yeliz: Gupse Özay

Ahmet: Buğra Gülsoy

Deniz: Eda Ece 

Özlem Öçalmaz

Şef Danilo Zanna

Zeynep Kankonde

Görümce filmi ne zaman çekildi?

Senaryosunu Gupse Özay’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Görümce filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri ise İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.


Son Güncelleme: 05.10.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
Gupse ÖzayGörümce
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