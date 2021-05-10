Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi?

Görevimiz Tatil filmi Show TV’de ekranlara geldi. Başrol kadrosunda Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün olduğu 2018 yapımı komedi filmi bugünün gündeminde yer alıyor. Peki, Görevimizi Tehlike filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi?

Görevimiz Tatil filmi konusu

Görevimiz Tatil filmi oyuncuları

Duyduğu gelecek kaygısı nedeni ile bugününü yaşamayı ihmal eden Sıtkı Mutlu dokuz senedir ailesini tatile götürmeyi ihmal etmektedir. Bir aile psikiyatristinin tatil görevi verdiği Sıtkı Mutlu, bulduğu en ucuz karavan ile ailesini tatile götürmek için yola çıkar. Ailenin, terapi seansı ile başlayan değişimleri, tatilleri ile devam edecek. Ailecek bir arada olmanın yeniden keşfedileceği macerada, birçok kişinin hayatı değişecek ve ülkenin gündemine dahi oturacaktır.

Görevimiz Tatil filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Zafer Alagöz, Filiz Ahmet, Enis Arıkan, Deniz Altan, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda, Özlem Türkan, Hande Katipoğlu, Elif Gezen gibi isimler bulunuyor. Senaryosunu da Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi ortak kaleme almıştır.

Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi?

Film İstanbul ile İzmir’de çekilmiştir. İzmir Ödemiş’te bulunan Birgi Mahallesi’nde gerçekleşen çekimler sonrasında Bayındır Bölgesinde de bazı çekimler yapılmıştır.