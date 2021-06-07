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Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi

Komedi film üreticisi Gene Stupnitsky öncülüğünde çekilen Good Boys ‘Uslu Çocuklar’ filmi birçok kişi tarafından izlenirken çeşitli yorumlar ile karşılaşan film bağımsız eğlenceli içerik olarak yer almaktadır. 2019 yılında sinemaseverler ile buluşan Good Boys filmi konusu merak edilirken bu yazımızda Good Boys ‘Uslu Çocuklar’ film ayrıntılarını ele aldık. İşte Good Boys film yorum ve incelemesi haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:17
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
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Komedi içerikleri üreten yönetmen Gene Stupnitsky yine bir komedi filmi ile karşımıza çıktı. Sosyal medyada yankı uyandıran film olumlu yorumlar içerirken aynı zamanda negatif yorumlarda kendini gösteriyor. Cinsel içeriklerin yer aldığı filmde 12 yaş çocukların hayatı ele alıyor. Max karakteri filmde başrol olurken ‘öpüşme partisine’ davet edilir. Fakat 12 yaşındaki Max’ın öpüşmeye dair hiçbir bilgisi yoktur. Yakın arkadaşları olan Lucas ve Thor ile bu durumu paylaşan Max, babasının dronu kullanmaya karar verir. Drone ile komşularının evini gözeten Max’ın amacı ise genç aşıkların nasıl öpüştüğünü öğrenmek olur.

 

Lilly ve Hannah ise bu durumu fark eder. Filmin seyri buradan itibaren değişirken filmde cinsel kurgu ön plandadır. Komedi türündeki film 2019 yılında yayınlandı. İmdb puanı 6,7 olan Good Boys, oyuncu kadrosu ise şu şekildedir.

Good Boys ‘Uslu Çocuklar’ filmi oyuncu kadrosu

Jacob Tremblay – Max

Keith L. Williams – Lucas

Brady Noon – Thor

Molly Gordon – Hannah

Midori Francis – Lily

Izaac Wang – Soren

Millie Davis – Brixlee

Josh Caras – Benji


Son Güncelleme: 07.06.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
Good Boys Film KonusuGood Boys Uslu çocuklarKomedi Film
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