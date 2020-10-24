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Gönül Dağı Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncuları duyurulmaya devam ederken Zahide karakterine hayat verecek olan Ecem Özkaya merak edilmeye başladı. Pek çok dizi sever Ecem Özkaya kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 04:55
Gönül Dağı Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı dizi severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen konular ise dizide Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya oldu.

Ecem Özkaya kimdir?

Ecem Özkaya25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Özkaya mezun olduktan sonra pek çok dizi, film ve tiyatroda görev almıştır.


Yeni sezon TRT 1 dizilerinden Gönül Dağı dizisi kadrosuna katılan Ecem Özkaya ilk defa 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisi ile kamera karşısına geçmiştir. Dizide canlandırdığı Seval karakteri ile tanınan ve sevilen bir oyuncu haline gelen Özkaya daha sonrasında pek çok projede görev almıştır.

Gönül Dağı dizisinden önce Cam Kırıkları dizisi ile hayranları ile buluşan Özkaya bu dizide Aysel karakterine hayat vermiştir.

Ecem Özkaya görev aldığı yapımlar

  • 2016-2017 / Hayat Şarkısı / Melek Çamoğlu Cevher
  • 2012-2015 / Zengin Kız Fakir Oğlan / Biricik Yılmaz Süleymanoğlu
  • 2011-2012 / İffet / Nil
  • 2010 / Cümbür Cemaat Aile / Zeynep
  • 2009 / Elveda Rumeli / Küçük Zarife
  • 2008 / Havalimanı/İyi Uçuşlar / İdil
  • 2007 / Kartallar Yüksek Uçar / Seval
  • 2009 / Sizi Seviyorum / Eda
  • 2014 / Zengin Gelin Fakir Damat / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2015 / Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2017 / Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan / Biricik
  • 2019 / Kim Daha Mutlu
  • 2018 / Can Kırıkları / Aysel Karadağ


Son Güncelleme: 24.10.2020 04:55
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Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül DağıZahide
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