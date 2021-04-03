İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz aratak Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:20
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Takip Et:

Zahide karakterine hayat vermekte olan başarılı oyuncu Ecem Özkaya hakkında; eşinin kim olduğu,  boyu, yer aldığı diziler, kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili sorular sık sık sorulmaktadır. Kısa zamanda bir çok insanın beğenisini toplayan başarılı oyuncu hakkındaki detaylı sorular ise oyuncunun meşhurluğu ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır.

 

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE KARAKTERİ

Ecem Özkaya tarafından canlandırılmaktadır. Zahide karakteri 30 yaşlarının başındadır. Hikayede Taner karakterinin ablası olarak yer almaktadır. Taner’ in yaptığı şeyleri her gördüğünde eleştirmektedir ve Taner’ in bu işi başaramayacağını, vaktini kaybettiğini söylemekte, Taner’ in özgüvenini kırmaktadır. 3 çocuğu bulunmaktadır ve bir başına bu 3 çocuğuna annelik ve babalık yapmaktadır. Kendisi güçlü bir kadındır.

Her ne kadar Taner’ in özgüvenini kırsa da kötü bir niyeti bulunmamaktadır. Özünde hiçbir kötülük barındırmaz sadece Taner’ in daha iyi bir yerlere gelmesini ister.

 

Ecem Özkaya

Yetenekli oyuncu Ecem Özkaya, 25 Temmuz 1988 senesinde İstanbul’ da gözlerini dünyaya açmıştır. Tam adı Ecem Nur Özkaya’ dır. Mustafa Üstündağ ile birlikte dünya evine girmesinin ardından adı ve soyadı Ecem Özkaya Üstündağ şekline bürünmüştür. Lakin genellikle bir çok kuruluşlarda adı Ecem Özkaya olarak geçmeye devam etmektedir. Ecem Özkaya üniversite eğitimini; Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nden almıştır.

Profesyonel bir şekilde sergilediği ilk oyunculuk performansı, İyi Uçuşlar adlı dizideki canlandırdığı İdil karakteriyle olmuştur. Bunun ardından ise oyunculuk kariyerine ara vermemiş ve birçok yapımda yer almıştır. Zengin Kız Fakir Oğlan adlı dizide 141 bölüm boyunca Biricik karakterine hayat vermiş ve bu rolü ile birçok izleyici tarafından tanınmıştır. Son zamanlarda ise Gönül Dağı adlı yapım ile izleyicinin karşısına çıkmaktadır.

 

ECEM ÖZKAYA’NIN YER ALDIĞI DİZİLER

*İyi Uçuşlar(2008),

 

*Elveda Rumeli(2009),

 

*Cümbür Cemaat Aile(2010),

 

*İffet(2011),

 

*Zengin Kız Fakir Oğlan(2012),

 

*Hayat Şarkısı(2016),

 

*Can Kırıkları(2018),

 

*Her Yerde Sen(2019),

 

*Gönül Dağı(2020).

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül Dağı ZahideGönül Dağı Oyuncu KadrosuGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları

Popüler Haberler

Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Rüyada arı sokması ne demektir? Doğum veya arı sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ne? İsmail Ege Şaşmaz oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?
Sen Çal Kapımı dizisi Efe kimdir? Ali Ersan Duru
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret Zühre kimdir? Nazlı Kar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Kırmızı Oda dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabı ne?
Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas Trabzon youtube geniş özeti ve maçın golleri
Mazeret izni kullanma şartları nelerdir, hangi şartlarda kullanılır? 2021
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 Aile hekimi değiştirme hattı
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
İŞKUR işsizlik Aylığı Kaç Para? 2021 işsizlik aylığını sorgulama işlemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.