İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?

Türkiye basınında yankı uyandıran Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:49
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi karakteriyle ilgi çekiyor. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra izleyiciler Ecem Özkaya’nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra merak edilen konu başlıkları içerisinde Zahide karakterine Ecem Özkaya hayat veriyor.

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Özkaya, mezun olduktan sonra dizi, film ve tiyatroda rol aldı. Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında nikah masasına oturan Özkaya, geçtiğimiz 10 yıldan sonra ayrılık kararı almış ve 2020’nin Ocak ayında boşandı.

Gönül Dağı dizisine katılan Özkaya, ilk olarak 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle kameraların karşısına çekti. Dizide Seval karakterine hayat vermiş olan oyuncu, 2011 – 2012 yılları arasında Faruk Teber’in yönetmenliğini üstlendiği Deniz Çakır ve Zuhal Olcay’ın rol aldığı İffet dizisinde rol almıştı.

Özkaya’nın rol aldığı yapımlar

2016-2017 - Hayat Şarkısı -Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 - İffet - Nil

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval

2009 - Sizi Seviyorum - Eda

2014 - Zengin Gelin Fakir Damat - Biricik Yılmaz Kirişci

2015 - Zengin Gelin Fakir Damat 2/ Bir Aile Macerası - Biricik Yılmaz Kirişci

2017-  Zengin Gelin Fakir Damat 3/ Nurhan - Biricik Yılmaz Kirişci

2019 - Kim Daha Mutlu

2018 - Can Kırıkları / Aysel Karadağ

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül Dağı Zahide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Çocukluk dizisi Hanife’yi kim canlandırıyor? Nihal Menzil'ın biyografisi
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher (Cengiz Bozkurt) kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinin Serdar'ı Utku Ateş'in hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri kimdir?
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu sosyal medyayı salladı
Bir Annenin Günahı dizisinde Çetin karakterini Emre Kınay canlandırıyor
LGS 1 Haziran 2019 Merkezi Sınav Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?
Elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır? Doğalgaz faturası hesaplama nasıl olacak?
Hafta içi otobüs saatlerinde değişim ve kısıtlama olacak mı? Toplu ulaşıma kısıtlama var mı?
Devlet protokol plakaları hangileridir? Kırmızı renkli plakaları kimler kullanılır, kimlere neden verilir?
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son gelişmeler neler? EYT Yasası gündemi son dakika gelişmeleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray
POMEM alımlarında yaş şartı ve KPSS taban puan şartı kaçtır?
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Annenin Günahı dizisi Ali karakteri kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Özge Özberk yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.