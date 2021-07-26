Gönül Dağı yeni sezon için start veriyor! Berk Atan, Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri için tarih verdi

Gönül Dağı dizisi ekranların en çok sevilen dizilerinden biri oldu. Dizi geçtiğimiz sezon reytinglerde birinci sırada yer alarak final yaptı. TRT1 ekranlarının beğenilen dizisinde yeni sezonda bazı gelişmeler yaşandı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi ile ilgili Berk Atan bazı açıklamalarda bulundu.

Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı’nın yeni oyuncuları kimler?

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan konu ile ilgili olarak dizinin Ağustos’un 2. haftası veya Eylül ayında yeni sezon için çekimlere başlanacağını söyledi.

Gönül Dağı’nın yeni sezonunda kadroya dahil olan oyuncular merak edildi. Dizinin reytinglerinin düşmemesi için yapılan değişikliklerde dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bu değişiklikler dizinin reytinglerinin düşmesine neden olabilir. Dizinin yeni sezon çekimleri yakın tarihte başlayacak fakat oyuncu değişiklikleri hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.